Colegios privados quieren subir las pensiones a la par del incremento salarial







09/01/2019 - 12:46:17

La Razón.- La Asociación Nacional de Colegios Privados (Andecop) de Bolivia se declaró en crisis y, por ese motivo, quiere que el incremento de las pensiones escolares suba a la par del incremento salarial que otorga el Gobierno a los trabajadores.



En las próximas horas, sus dirigentes se reunirán con autoridades del Ministerio de Educación debido a que desde la proxima semana comienzan las inscripciones.



“Lo que Andecop piensa, y siempre lo hemos pedido, es que el incremento de pensiones debía ser el mismo del incremento que el Gobierno aprobó para los trabajadores. El incremento no es adecuado y esto no es de ahora, sino de anteriores gestiones”, señaló el directivo de la asociación, Arnulfo Cabrera, en una entrevista con la red Unitel.



En 2018, el incremento de las pensiones fue del 4%. Mientras que el incremento salarial fue del 5,5% y un 3% al Salario Mínimo Nacional (SMN).



Cabrera aseguró que los privados no tienen fondos para el pago del segundo aguinaldo y, por ello, consideró que necesario que el Gobierno haga una catalogación para identificar a los centros educativos “que realmente necesitan un monto de incremento”.



El déficit no solo es motivado por los sueldos, dijo, sino también por las indemnizaciones, los dos aguinaldos y los fondos que deben destinar de forma anual para atender los “problemas de infraestructura”.



La presidenta de ese conglomerado, Isabel Zotez, anticipó que "hay necesidad de un incremento mayor con relación a la gestión anterior porque los colegios atravesamos una crisis económica”.