Alencastro será el sexto extranjero de los atigrados







09/01/2019 - 07:53:06

Página Siete.- El delantero por afuera Estalin Alencastro será el sexto extranjero en la plantilla de The Strogest para la temporada 2019, según confirmó la dirigencia del club.



El jugador ecuatoriano fue parte del plantel atigrado desde la pasada temporada, pero no fue habilitado con el primer equipo. Jugó en la reserva. En el equipo de Daniel Rosales se destacó y fue uno de los goleadores del torneo de esa categoría. Llegó a la sede de Gobierno junto al zaguero ecuatoriano Edison Carcelén, de quien es medio hermano; se entrenó en el primer plantel con César Farías durante todo el pasado semestre y ahora está en plantes de Pablo Escobar.



Es más, en la práctica táctica que realizó el nuevo entrenador atigrado el pasado lunes, Alencastro estuvo en el tridente ofensivo del segundo equipo junto al venezolano Dany Cure y el panameño Rolando Blackburn. Alencastro tiene 24 años y nunca jugó en primera división. Su último club antes de llegar a The Strongest el pasado año fue el Chivos FC de la segunda división provincial de Ecuador.



Con este club terminó su vinculación el 31 de diciembre del año pasado, según los registros de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.



Alencastro se sumará a la lista de jugadores foráneos del equipo atigrado conformada por los panameños Adolfo Machado y Blackburn, el argentino Agustín Jara, el colombiano Jair Reinoso y el llanero Cure.



Con la habilitación del ecuatoriano la plantilla de The Strongest está completa y Llano aseguró que no habrá más contrataciones.



Entrenamiento exigente



Por segundo día consecutivo el cuadro atigrado tuvo una sesión exigente en la parte física, pero esta vez en el campo de juego y no en arena como el lunes. Luego el trabajo ordenado por el cuerpo técnico de Escobar dio prioridad en la definición para todo el plantel.



Los dirigidos por el paraguayo naturalizado boliviano siguen en concentración cerrada hasta el domingo.