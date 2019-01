Aurora toma forma con la llegada de Charles, Kachuba y Lamanna







09/01/2019 - 07:49:52

Los Tiempos.- El modelo Aurora 2019 va tomando forma con el paso de los días, a poco de iniciar el torneo Apertura. Ayer llegaron los brasileños Charles Da Silva y el refuerzo Diogo Kachuba, además que por la noche lo hizo el ariete argentino César Lamanna.



El objetivo trazado no sólo es mantener la categoría, sino también volver a un torneo internacional.



“Tengo un buen toque, buen remate y espero hacer un excelente año acá. Hablé mucho con Charles (Da Silva) para venir a Aurora y me dijo todo lo que quería conocer de acá. A la hinchada le pido que esperen lo máximo de mí, porque daré todo”, aseguró Kachuba en su primer contacto con la prensa deportiva, tras arribar al aeropuerto valluno.



Tras llegar de Sao Paulo, Brasil, Kachuba se fue inmediatamente al complejo celeste de la laguna Alalay junto a Da Silva, lugar donde ambos fueron presentados al entrenador Marcos Ferrufino y sus colaboradores.



Kachuba (16 de febrero de 1990) es volante central y jugó para Santacruzense (2011), Criciúma (2011-2014), Americano (2012), América de Natal (2012), Catanduvense (2013), Hapoel Jerusalén (2014-2015), Bnei Sakhnin (2015-2016), Hapoel Kfar Saba (2016-2017) y Hapoel Bnei Lod (2017-2018), los primeros cinco de Brasil y los restantes, de Israel.



En su carrera, Kachuba jugó 142 partidos y anotó 12 tantos. Inicialmente, el jugador llega por una temporada.



“Lo que vi de Aurora es un buen equipo, con linda hinchada y que es un Equipo del Pueblo. Charles me dio la confianza de venir acá para jugar en Cochabamba”, acotó el futbolista brasileño.



Charles regresa a casa



Junto al flamante volante celeste arribó el volante ofensivo Da Silva, quien llega con ganas de seguir aportando al plantel, pero reconoció que aún le falta para recuperarse físicamente tras su lesión.



“Creo que terminamos bien el año, se están haciendo buenas contrataciones y esperamos empezar de la mejor manera el torneo Apertura, y con mucha fe en Dios. Tengo las ganas de jugar, pero estoy parado más de cuatro meses. Por ello tengo que trabajar más que el resto. Y para recuperarme debo trabajar el doble, ser el primero en llegar y el último en irme”, aseguró Da Silva.



Se suma Lamanna



Por la noche y procedente de Buenos Aires, Lamanna llegó y hoy se presentará a las prácticas celestes.



El delantero argentino salió ayer por la tarde desde la capital de su país rumbo a Cochabamba para iniciar el trabajo en su segunda temporada con el cuadro popular.



El cuadro celeste trabaja a doble turno poniendo énfasis al trabajo físico con la finalidad de llegar en buenas condiciones al campeonato de la División Profesional.



Se estima que en los próximos días se consoliden algunos refuerzos más para completar el plantel.