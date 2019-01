El Apertura cuenta con fixture definido







09/01/2019 - 07:47:35

Diez.- El Consejo de la División Profesional del Fútbol Boliviano, reunido en Cochabamba, definió este martes las 26 jornadas del torneo Apertura cuyo inicio está confirmado para el 20 de enero y su finalización será entre finales de mayo y principios de junio. La reunión se llevó a cabo en la capital valluna este martes, sin embargo, faltó definir las fechas y los horarios de los cotejos.



El campeón nacional, San José, defenderá su título ante Nacional Potosí en la primera jornada en Oruro. El primer clásico a disputarse será el cochabambino con Wilstermann ante Aurora por la jornada 3. Posteriormente, seguirá el duelo cruceño entre Oriente Petrolero y Blooming, en la jornada 10.



En la penúltima fecha de la primera rueda, se vivirá en La Paz el clásico entre The Strongest y Bolívar por la fecha 12.



DIEZ.bo, te presenta los partidos de la primera rueda del Apertura 2019.







Jornada 1



Real Potosí - Guabirá



Oriente P. - Royal Pari



The Strongest - Aurora



Sport Boys - Always Ready



Wilstermann - Bolívar



Destroyers - Blooming



San José - Nacional



Jornada 2



Blooming - San José



Guabirá - Nacional



Bolívar - Destroyers



Always Ready - Wilstermann



Aurora - Sport Boys



Royal Pari - The Strongest



Real Potosí - Oriente P.



Jornada 3



The Strongest - Real Potosí



Sport Boys - Royal Pari



Oriente P. - Guabirá



Wilstermann - Aurora



Destroyers - Always Ready



San José - Bolívar



Nacional - Blooming



Jornada 4



Bolívar - Nacional



Always Ready - San José



Aurora - Destroyers



Guabirá - Blooming



Royal Pari - Wilstermann



Real Potosí - Sport Boys



Oriente P. - The Strongest



Jornada 5



Sport Boys - Oriente P.



Wilstermann - Real Potosí



Destroyers - Royal Pari



San José - Aurora



The Strongest - Guabirá



Nacional - Always Ready



Blooming - Bolívar



Jornada 6



Always Ready - Blooming



Aurora - Nacional



Royal Pari - San José



Real Potosí - Destroyers



Oriente P. - Wilstermann



Guabirá - Bolívar



The Strongest - Sport Boys



Jornada 7



Wilstermann - The Strongest



Destroyers - Oriente P.



San José - Real Potosí



Nacional - Royal Pari



Blooming - Aurora



Bolívar - Always Ready



Sport Boys - Guabirá



Jornada 8



Guabirá - Always Ready



Aurora - Bolívar



Royal Pari - Blooming



Real Potosí - Nacional



Oriente P. - San José



The Strongest - Destroyers



Sport Boys - Wilstermann



Jornada 9



Destroyers - Sport Boys



Wilstermann - Guabirá



San José - The Strongest



Nacional - Oriente P.



Blooming - Real Potosí



Always Ready - Aurora



Jornada 10



Royal Pari - Always Ready



Real Potosí - Bolívar



Guabirá - Aurora



Oriente P. - Blooming



The Strongest - Nacional



Sport Boys - San José



Wilstermann - Destroyers



Jornada 11



San José - Wilstermann



Nacional - Sport Boys



Blooming - The Strongest



Destroyers - Guabirá



Bolívar - Oriente Petrolero



Always Ready - Real Potosí



Aurora - Royal Pari



Jornada 12



Real Potosí - Aurora



Oriente P. - Always Ready



The Strongest - Bolívar



Sport Boys - Blooming



Guabirá - Royal Pari



Wilstermann - Nacional



Destroyers - San José



Jornada 13



Nacional - Destroyers



Blooming - Wilstermann



Bolívar - Sport Boys



Always Ready - The Strongest



Aurora - Oriente P.



San José - Guabirá



Royal Pari - Real Potosí