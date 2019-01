Sub 20 obligado a jugar al menos 45 minutos





09/01/2019 - 07:46:04

El Día.- El Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) junto con los 14 delegados de los clubes profesionales, iniciaron el 5to Consejo de la División Profesional en Cochabamba. Una de las primeras determinaciones decidió la inclusión de un Sub 20 durante 45 minutos cada partido. En la reunión que se desarrolló ayer y continuará hoy, establecieron las primeras jornadas aún con fecha por confirmar.



Por mayoría. Aunque hubo muchas quejas por la inclusión de un Sub 20 que hace algunos años ya se había aplicado, la mayoría de los dirigentes consideraron que es una alternativa para seguir formando jugadores que puedan aportar al fútbol boliviano.



Periodista de radio. "Nos ha llegado una comunicación por parte de la FIFA y Conmebol, que todas las Divisiones Profesionales tienen que hacer cumplir la reglamentación, simplemente dice que de acuerdo a lo que se tiene estipulado en campeonatos internacionales como Conmebol, Libertadores y Sudamericana, es que los puestos 2 (de radio) no podrán estar en campo de juego, sí fotógrafos y gente con autorización", indicó Adrián Monje, directivo de la FBF.



Primera jornada. Aún por definir la fecha se establecieron las primeras jornadas del torneo Apertura: Real Potosí - Guabirá, Oriente Petrolero - Royal Pari, The Strongest - Aurora, Sport Boys - Always Ready, Wilstermann - Bolívar, Destroyers - Blooming, San José - Nacional Potosí.