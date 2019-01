Huracán seduce a Carlos Lampe para que sea el dueño del arco







09/01/2019 - 07:45:02

El País.- Carlos Lampe atraviesa por horas decisivas para definir su futuro futbolístico y todo apunta que su carrera continuará en el fútbol argentino para convertirse en el 1 de Huracán, equipo que lo tiene como principal alternativa ante la partida inminente del experimentado Marcos Díaz que se sumaría a Boca Juniors que lo dirige Gustavo Alfaro.



Precisamente el nuevo DT del equipo ‘Xeneize’ fue quién pidió la incorporación del histórico arquero de Huracán, quienes la pasada temporada coincidieron en el mismo club y es por eso que el arquero goza de la confianza de Gustavo Alfaro. De todas maneras, Boca ya estuvo interesando en los servicios de Marcos Díaz, incluso antes del arribo de Esteban Andrada que se convirtió en el dueño del arco del equipo azul y oro.



La dirigencia de Huracán sabe que es difícil retener a Díaz que culminó su contrato y no piensa renovar, por lo que ya tienen elegido a un reemplazante para moverse lo más rápido posible y ese es el arquero titular de la Selección Boliviana.



El acuerdo podría cerrarse en las siguientes horas, ya que para el equipo argentino es prioridad la contratación de un arquero con experiencia para disputar la Copa Libertadores. Además, según fuentes cercanas al equipo de Parque Patricios, sólo faltaría que Huachipato (dueño del pase) y Huracán lleguen a un acuerdo para que el ex Boca se incorporé a los trabajos del Globo que tiene como entrenador al “Turco” Antonio Mohamed.



Justamente, el DT fue clarito y dijo que necesita el arquero cuanto antes: “Se tiene que resolver lo de Marcos Díaz lo más antes posible, no podemos perjudicarnos”, aseveró el ex entrenador del Celta de Vigo de España, quien apunta a realizar una destacada actuación en la Copa Libertadores.



En caso de concretarse su traspaso a Huracán, Carlos Lampe se encontrará con el delantero Lucas Barrios, quien fue el primer fichaje importante para el equipo de Parque Patricios tras una buena temporada en Colo Colo de Chile.



El Globo hará su presentación en el certamen internacional ante Cruzeiro, cabeza de serie del Grupo B. El partido será el siete de marzo.



Huracán cerró el 2018 en la cuarta posición de la Superliga Argentina, después de un buen semestre, y buscará seguir por ese camino en el arranque de 2019, año en el que volverá a disputar la Copa Libertadores.



El Globo, que jugará por cuarta ocasión el máximo certamen de clubes de todo el continente tras hacerlo en 1974, 2015 y 2016. Además de Cruzeiro, el grupo lo completan Emelec y Deportivo Lara.