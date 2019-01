Desde la Cancillería, sectores del MAS convocan a proclamar a Evo







09/01/2019 - 07:38:23

Página Siete.- Desde el salón Samaipata de Cancillería, ayer, organizaciones sociales afines al MAS convocaron a una “gran concentración” en Sucre, para proclamar al binomio Evo-Álvaro. La convocatoria fue transmitida por el canal estatal Bolivia TV.



“Anunciar a toda la población una convocatoria a una gran concentración y proclamación del binomio presidente Evo Morales y vicepresidente Álvaro García Linera, del MAS, a realizarse en la exestación Aniceto Arce, de Sucre, el sábado 19 de enero a las 10:00 de la mañana”, invitó Jacinto Herrera, ejecutivo de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).



Herrera realizó el llamado escoltado por Segundina Flores, ejecutiva de las Bartolinas, y al menos de una treintena de representantes de la nación quechua de los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y Potosí.



“Estamos apuntando llegar a 50.000 personas y si es posible pasar esas 50.000 personas, esa es la meta que tenemos en la región quechua”, agregó Herrera.



En tanto, Flores, quien habló en quechua, dijo que su sector defenderá del “proceso de cambio”; y convocó a las mujeres de todos los sectores a participar de la concentración en Sucre.



El canal estatal Bolivia TV transmitió, de inicio a fin, la convocatoria, bajo el rótulo “Cancillería – Vivo – Proclamación al Binomio Evo – Álvaro”, según se observó en la pantalla.



La rueda de prensa de las organizaciones sociales sorprendió, pues, antes, la unidad de Comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores informó: “en 10 minutos, el Canciller Diego Pary brindará conferencia de prensa en el Salón Samaipata”.



Los periodistas de diferentes medios de comunicación se trasladaron hasta ese recinto. “Ya para iniciar colegas… alguien más en camino?”, consultaron desde la unidad de prensa de ese despacho. “En camino, esperen, por favor”, fue el pedido de varios periodistas.



Una vez en el salón Samaipata, quienes ofrecieron la conferencia fueron los dirigentes afines al MAS. Ante esta situación, algunos periodistas lamentaron el incidente, mientras que los encargados de comunicación de ese ministerio indicaron que “el Canciller atenderá a los medios”.



Es así que en una improvisada rueda de prensa, el canciller Pary respondió a las consultas de los reporteros.



La experta en derecho internacional Roxana Forteza manifestó que el Gobierno debe recordar que los bienes del Estado no pueden ser utilizados en beneficio de un partido político.



“La Cancillería es un organismo del Estado boliviano no así del partido de Gobierno, partiendo de esos objetos, obviamente las instituciones del Estado deberán de tratar de ser lo más objetivas, no tienen que dar beneficio a un partido. Básicamente el utilizar una de las instituciones del Estado deja mucho que desear, porque hace que pierda toda objetividad”, sostuvo Forteza.



Para el jefe de bancada de la opositora Unidad Demócrata, el senador Arturo Murillo, el MAS “está cometiendo un abuso”, porque “realiza campaña de forma descarada y desesperada”, utilizando bienes del Estado.



Señaló que mientras el MAS esté en el poder no se podrá regular el uso indebido de bienes del Estado, pero que “cuando se dé el cambio de Gobierno se hará una investigación para que los responsables paguen por todos los recursos despilfarrados en 13 años, por el uso de bienes y recursos públicos utilizados en campañas políticas”.



El jefe de bancada del MAS, el diputado David Ramos, aseguró que la nación quechua y otras organizaciones “tienen derecho de convocar” a cualquier acto desde una entidad estatal.



Aseguró que los dirigentes invitaron a la proclamación del binomio Evo-Álvaro aprovechando la presencia de los medios de comunicación. “Los representantes se reunieron con el Canciller y eso no significa que se estén utilizando indebidamente los bienes del Estado. La oposición maliciosamente quiere hacer ver que hay un uso irregular. Nosotros queremos decir que la información se puede difundir desde cualquier parte”, apuntó.