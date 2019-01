Vice afirma que respetarán votación y polémica crece







09/01/2019 - 07:36:47

Correo del Sur.- El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró que el Gobierno respetará el resultado de la votación en las elecciones presidenciales de octubre de este año, mientras la oposición echó más lodo a la labor del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que habilitó la candidatura de los actuales mandatarios a una polémica reelección.



"¿Cómo no se va a respetar (el voto)? Eso se respeta, eso es inapelable, eso es sagrado", dijo la noche de lunes sobre los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F) y el temor que existe en parte de la población sobre la posibilidad de que no se respeten los resultados de los comicios de esta gestión.



Sostuvo que "en octubre va a ser el voto de los bolivianos el que va a decidir quién será Presidente, no se sabe quién será Presidente. En octubre habrá cinco, seis candidatos y la gente dirá él o él, si lo hicimos mal, la gente no nos va a dar su voto y elegirá a otro Presidente".



García Linera también aseguró que "confía plenamente" en la labor del TSE de cara a las votaciones de enero (primarias) y de octubre (generales). Y lamentó los ataques que sufre la presidenta electoral, María Eugenia Choque, contra quien observa "cierta dosis de racismo y de actitudes discriminatorias frente a la mujer".



"En octubre el soberano decidirá quién será Presidente... Ese voto se respetará", insistió.



Sobre los despidos de personas clave denunciados el fin de semana por el vicepresidente del TSE Antonio Costas, el Mandatario restó importancia a la polémica e instó a "que todo funcione como debe".



Sobre la candidatura del binomio oficialista que aún levanta polémica, nuevamente reiteró que "si lo hicimos bien, nos darán su voto". "Nuevamente el soberano decidirá con su voto el destino de Bolivia, eso está garantizado, eso no se está escamoteando ni se está burlando”, remarcó.



El Vicepresidente reiteró que retrocedió en su decisión de no volver a terciar en elecciones por pedido del presidente Evo Morales y de los sectores sociales, pero también por el riesgo de que la oposición destruya el modelo económico construido en estos años y que en su criterio es el motor del crecimiento boliviano.



El oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), junto a otras siete fuerzas políticas, participará de las elecciones primarias del 27 de enero próximo y luego, en octubre, de las elecciones presidenciales.



Los mandatarios concurrirán a las elecciones en desconocimiento del 21F y contra el límite que impone la Constitución Política del Estado, avalados por una polémica sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional de 2017, y una resolución del TSE del año pasado.



Más voces cuestionan a autoridades del Tribunal Electoral



El candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, reflexionó ayer sobre la importancia de un Padrón Electoral seguro y confiable para la transparencia electoral y advirtió que uno administrado por “militantes del oficialismo” implicaría la pérdida de credibilidad en los procesos electorales.



‘‘Un Padrón Electoral seguro y confiable es un instrumento fundamental para la transparencia electoral y la calidad de la democracia. Si es administrado por militantes del partido de Gobierno, los procesos electorales pierden toda credibilidad’’, escribió Mesa en su cuenta en la red social Twitter.



Lo hizo en medio de una polémica por la sustitución de dos técnicos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y las críticas a la labor de los vocales electorales.



El candidato por la alianza “Bolivia dice No”, Óscar Ortiz, manifestó que el domingo los mismos reparos sobre las decisiones asumidas por el Órgano Electoral.



La presidenta del TSE, María Eugenia Choque, explicó el lunes que la decisión de cambiar personal técnico clave en ese órgano fue para cualificar al personal, y la decisión no fue de un vocal, sino de la Sala Plena que para tener quórum solo necesita de cuatro vocales.



El lunes, mediante una misiva enviada a Choque y a los vocales del TSE, el Comité Nacional de Defensa la Democracia (CONADE) pidió la ‘‘renuncia irrevocable’’ de los mismos argumentando que esa institución requiere que sus miembros "gocen de credibilidad ciudadana contundente y demuestren su independencia’’.



‘‘Lamentablemente no se advierte en su persona y cuatro vocales, que demuestran ser funcionales al poder político”, afirma la carta.



Ayer, Rolando Villena, miembro del CONADE, afirmó que el Gobierno volvió dócil al TSE para que contribuya en su intención de perpetuarse en el poder.



"Estuvimos en estado de democracia, pero este régimen utilizando todos los argumentos anticonstitucionales, antidemocráticos ha permitido que el Tribunal Supremo Electoral sea dócil a los fines que tiene este régimen de perpetuarse en el poder", manifestó Villena.