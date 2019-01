Quiroga convoca a demostrar total rechazo a repostulación de Morales







09/01/2019 - 07:35:26

El Diario.- El expresidente Jorge Quiroga convocó ayer a demostrar ante los integrantes" de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el rechazo total a la repostulación del presidente y candidato Evo Morales. El llamado del político opositor es en el marco de la sesión 171 que realizará la entidad internacional en la ciudad de Sucre, Bolivia, entre el 7 y 12 de febrero.



“Espero que Bolivia entera, los que queremos vivir en democracia, estemos allá, movilizados haciendo escuchar la posición de Bolivia dijo No y exigiendo que la Comisión se pronuncie sobre si la reelección es un derecho o no”, manifestó Quiroga.



La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará sus audiencias públicas por primera vez en la ciudad de Sucre, capital del Bolivia del 7 al 16 de febrero, en el marco de su 171 período de sesiones, por lo que el expresidente cree que es una “paradoja” que la sesión se lleve a cabo en Sucre, cerca de ‘La Calancha’ donde ocurrió una represión.



“Va a servir para que en Sucre puedan mostrar también que ha habido una violación a la democracia que no se ha aclaró hasta la fecha”. La sesión del CIDH será en el Centro Internacional de Convenciones y Cultura (CICC), en la zona del castillo de La Glorieta, según dio a conocer la Comisión a través de una nota de prensa.



Por su parte, el canciller de Bolivia, Diego Pari, indicó que la sesión que lleve a cabo el CIDH, en la ciudad de Sucre, no abordará temas que conciernan a Bolivia porque en este caso no corresponde al ser país anfitrión, pero si tratará temas que atañen a otros países.



“La CIDH tiene una serie de casos que presentan diferentes países, y no aborda los temas del país anfitrión, por lo que acudirán representantes de otros países donde se realizaran reuniones con ellos, pero no tratará temas sobre Bolivia”, manifestó Pari.



Asimismo, dijo Pari, que el anuncio que hizo el expresidente Quiroga, convocando a las plataformas y ciudadanos para que se concentren y hagan conocer a los miembros del CIDH sobre el rechazo a la repostulación del Presidente y Vicepresidente; será vano porque este tema ya fue saldado con la sentencia que promulgó el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).



“Esta demás que se realice manifestaciones de los activistas del 21-F, porque la repostulación del Presidente y Vicepresidente ya está resuelto con la sentencia emitida por el TCP, por lo que no merece mayor discusión”, aseveró.



Por otro lado, el jefe de la bancada oficialista, Movimiento Al Socialismo (MAS), David Ramos, cree que la convocatoria de Jorge Tuto Quiroga no tiene asidero, porque “el único objetivo es dañar la imagen de la ciudad de Sucre y de todo el país”, puntualizó.



La intención de Evo Morales reelegirse por tercera vez consecutiva en contra de la Constitución Política y en contra del voto del Constitucional del 21 de febrero del 2016 trascendió las fronteras del país ya que varios medios internacionales reflejaron el escenario boliviano y el descontento de gran parte de la población.



A 17 días de las elecciones Primarias, las organizaciones sociales que rechazan la habilitación de Evo Morales se reactivan y anuncian una serie de movilizaciones en contra de la candidatura del oficialismo y en demanda del respeto al voto del referéndum Constitucional del 21 de febrero del 2016.



A pesar que la sesión del CIDH está programada para febrero, después de las elecciones Primarias, los contrarios al MAS aseguran que la movilización contra el actual Mandatario continuarán. El objetivo es que no participe en las elecciones generales de octubre de 2019.