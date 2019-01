11 observaciones de los médicos al SUS y las respuestas del Gobierno







Los Tiempos.- El Consejo Nacional de Salud (Conasa) que aglutina a los colegios médicos, sindicatos de salud pública y otros profesionales encendieron las alarmas con dos paros médicos contra el Sistema Único de Salud (SUS) universal y gratuito implementado aceleradamente por el Gobierno. Pero ¿qué es exactamente lo que observan los galenos? ¿Es, como dice el Gobierno, que los galenos se oponen al SUS?



Consultados al respecto, el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Erwin Viruez; el del colegio de Cochabamba, Édgar Fernández, y el dirigente del Sindicato de Ramas Médicas y Afines (Sirmes) de Cochabamba, Carlos Nava, aseguraron por separado que el sector no se opone al SUS; lo que exige es condiciones reales para su implementación.



“No nos oponemos. Lo que pedimos es que no se mienta a la población diciendo que hay condiciones para el SUS, cuando sabemos cómo está la situación del sistema de salud”, dijo Viruez.



Por su parte, Fernández aseveró que, como se trata de una medida electoral, el Gobierno está improvisando el SUS y dijo que el sector que tendrá que cargar en sus espaldas la implementación de medida.



“Los médicos, las enfermeras, tendremos que soportar el peso de esa medida, nosotros vamos a terminar dando la cara a toda la gente que va a ir al hospital”, dijo.



Nava, en tanto, dijo que no existen las mínimas condiciones para recibir a toda la población en los hospitales.



El pasado lunes, el Ministerio de Salud y el Conasa se reunieron en un céntrico hotel de Cochabamba para detallar los puntos observados, que son: mayor presupuesto para el sector salud, inclusión de los profesionales y trabajadores de salud a la Ley General del Trabajo, respeto a la Ley 3131 de ejercicio profesional médico, respeto a la Ley Marco de Autonomías, respeto al Sistema de Seguridad Social a Corto Plazo (cajas de salud), nuevos ítems para el sector, declaración de la salud como un sector estratégico, respeto a las seis horas laborales, institucionalización de los cargos jerárquicos, apertura de un espacio fiscal para el SUS y garantizar las conquistas sociales, laborales y políticas del sector. Un amplio pliego que fue respondido por el Ministerio de Salud de manera inconclusa y poco satisfactoria, según dijo el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, al abandonar la reunión del lunes.



Larrea denunció un “diálogo de sordos” y aseguró que el Ministerio de Salud repitió las propuestas que antes ya había mencionado. Dijo que no se resolvieron los temas fundamentales, como son el presupuesto, los temas normativos y los derechos laborales.



En el punto del tema presupuestario, los médicos aseguran que para que el SUS tenga éxito, los fondos destinados por el Estado a la salud deben subir del 6,5 al 10 por ciento del PIB, es decir, sumar 2.200 millones de dólares al presupuesto actual.



Sobre el tema de los derechos laborales, el Ministro de Salud dijo en primera instancia que no se podría incluir a todo el sector salud a la Ley General del Trabajo, pero tras la reunión del lunes, se decidió que este punto sea tratado en una mesa técnica que tendría la participación de los ministerios de Salud, de Economía, de Trabajo y los colegios y sindicatos médicos.



11 PETICIONES DEL SECTOR SALUD Y RESPUESTAS DEL MINISTERIO



Los médicos del país presentaron un pliego de 11 puntos al Ministerio de Salud, respecto a la implementación del SUS, hay consenso en varios puntos



1. Conasa: Sostenibilidad del SUS. Que el Ejecutivo suba de 6,5% a 10% el porcentaje del PIB que se destina a salud.

Ministerio: Las inversiones en infraestructura, ítems y los $us 200 millones del SUS se acercan al 9,8% del PIB.



2. Conasa: Espacio fiscal. Se pide una mesa técnica multiministerial para ver la redistribución de los ingresos y garantizar el SUS.

Min.: No se ve necesario, ya que el Estado garantizará los recursos para la sostenibilidad del SUS.



3. Conasa: Respeto a la CPE y la Ley de Autonomías. El SUS vulnera competencias autonómicas y municipales.

Min.: Salud asegura que el SUS no afecta competencias regionales, pero se ratifica que los Sedes pasan al nivel central.



4. Conasa:: Respeto a la Ley 3131 de la profesión médica. Que la norma no sea modificada y siga en plena vigencia.

Min.: El Ministerio de Salud garantiza la plena vigencia de la Ley 3131.



5. Conasa: Respeto al DS 1232. Que no se modifique la carga horaria laboral de seis horas para el sector salud.

Min. Gobierno garantiza la jornada laboral de seis horas, independientemente de las fuentes de financiamiento.



6. Conasa: Se exige el respeto a las conquistas sociales y derechos adquiridos en el tiempo (antigüedad, derecho a estudios, etc.).

Min.: El Gobierno garantiza que se respetarán todos los derechos adquiridos en el tiempo por el sector salud.



7. Conasa: Institucionalización de los cargos de base, intermedios y jerárquicos de acuerdo a normativa de colegios y antes del SUS.

Min.: La institucionalización de los cargos se hará bajo la normativa vigente.



8. Conasa: Incorporación plena de los trabajadores y profesionales de salud pública a la Ley General del Trabajo.

Min.: Este punto no es atribución del Ministerio de Salud, por lo que se pedirá consultas a otras instancias.



9. Conasa: Los profesionales del sistema público deben ser declarados como sector estratégico antes de implementar el SUS.

Min.: El Ministerio de Salud está plenamente de acuerdo en declarar a salud como sector estratégico.



10. Conasa: Creación de nuevos ítems con los derechos laborales adquiridos antes de la implementación del SUS.

Min.: Todos los ítems creados respetarán los beneficios colaterales (escalafón y categoría).



11. Conasa: Respeto a la seguridad social de corto plazo en el marco de la CPE.

Min.: El SUS no afectará los recursos económicos, humanos, equipos ni infraestructura de la seguridad social.