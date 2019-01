Bolivia denunciará a Brasil por racismo de Estado







09/01/2019 - 07:29:35

El Diario.- El viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, anunció que este año se presentará ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) una denuncia contra Brasil por “racismo de Estado”.



El anuncio surge después de que el diputado brasileño Rodrigo Amorim, quien es parte del partido de Jair Bolsonaro, manifestó que “a quien le gusten los indios, que se vaya a Bolivia, que además de ser comunista, sigue presidida por un indio”.



Cárdenas consideró que las declaraciones del diputado brasileño se catalogan como “racismo de Estado”, puesto que se trata de una autoridad electa de Brasil que se refiere a un presidente de otro país.



Explicó que la denuncia contra Brasil se realizará en el marco Examen Periódico Universal (EPU), a realizarse este año, en que los estados miembros de la ONU evalúan temas como los derechos humanos y situación de la discriminación.



“Vamos a denunciar a Brasil (...) por iniciar un proceso de racismo discriminación especialmente contra Bolivia, pero no solamente contra Bolivia, sino contra todos los pueblos indígenas”, señaló.



Para Cárdenas, la agresión de Amorim no será la única contra Bolivia, aseguró que con Bolsonaro, “el racismo es una política de Estado desde Brasil, desde su presidente, desde su gobierno”.



En tanto, el canciller Diego Pary ante la consulta de los periodistas sobre qué hará el Gobierno ante el discurso de Amorim, la autoridad dijo que se tomarán las determinaciones diplomáticas correspondientes. No especificó cuáles ni cuándo.



“Existen los procedimientos diplomáticos adecuados y nosotros actuaremos en esa medida”, fue la respuesta escueta que dio ayer el canciller del Estado.



En tanto, Cárdenas indicó que, tras la denuncia, el gobierno de Brasil deberá explicar en la ONU las razones por la cuales desarrolla acciones de racismo contra otros países y contra los pueblos indígenas y población LGTB (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans) de su misma nación.