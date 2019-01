Critican apoyo de Evo a Maduro







09/01/2019 - 07:28:16

El Día.- El expresidente, Jorge Tuto Quiroga y el diputado, Wilson Santamaría, tildaron de desatinado que el presidente Evo Morales acompañe la posesión de su par venezolano Nicolás Maduro, al que calificaron como "narco-tirano" y"corrupto".



Apoyo. El presidente Morales asistirá este 10 de enero a la posesión de Maduro, con quien mantiene una afinidad política e ideológica. Bolivia defiende a esa administración bajo el argumento de la no injerencia y el no intervencionismo en asuntos internos de ese país.



En tanto que la comunidad internacional cuestiona su legitimidad, por las características en las que se realizaron las elecciones el año pasado. "Lamentamos que el presidente Morales viaje, es una decisión recontra desatinada, porque los países que apoyan dictaduras son los países que están aislados, que no reconocen derechos humanos, ni libertad de expresión", dijo Santamaría.



Dura crítica. El expresidente Quiroga cuestionó la decisión de Morales. "Lamentar que Evo Morales el jueves vaya a aplaudir a su jefe el narco-tirano, criminal, delincuencial y corrupto de Nicolás Maduro", afirmó Quiroga.



Ambos políticos señalaron que Morales asiste al acto de posesión de Maduro en representación del gobernante MAS y no va a expresar el "sentimiento" de los bolivianos que rechazan las dictaduras y la violación de los derechos humanos.



Quiroga pidió al embajador de Bolivia ante la OEA, José Alberto Gonzales, que no "avergüence" a Bolivia defendiendo a Venezuela y Nicaragua en la próxima sesión de este organismo, "que no nos haga pasar como esbirros" de esos gobiernos, sostuvo.



Reconocimiento a Evo. El canciller Diego Pary precisó que el mandatario boliviano recibirá durante su visita el reconocimiento de Doctor Honoris Causa en Caracas, capital venezolana.



"Se le dará el nombramiento Honoris Causa por una Asociación de Universidades quienes harán entrega de esta importante distinción el día nueve a las cinco de la tarde", destacó.



Polémico acto. El jefe de Estado venezolano será juramentado el próximo 10 de enero ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Caracas, debido a que la Asamblea Nacional se encuentra en desacato judicial desde el 2016, según el oficialismo.



La Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, el Grupo de Lima, además de Estados Unidos se han manifestado contrarios a este nuevo mandato del sucesor de Hugo Chávez.