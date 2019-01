Los factores políticos e ideológicos frenan renegociación de venta de gas







09/01/2019 - 07:18:29

Los Tiempos.- Aunque el Gobierno boliviano afirma que el mercado brasileño y argentino están garantizados, expertos relacionan la renegociación del contrato de exportación de gas con ambos países con un factor político e ideológico a partir de la asunción de Jair Bolsonaro como presidente del vecino país y el ingreso en la producción del yacimiento Vaca Muerta, el más importante de Argentina.



La diferencia ideológica, sumada a una coyuntura en la que el presidente Evo Morales insiste en permanecer en el poder, ha generado un debate en Brasil respecto a continuar o no con la importación de gas desde Bolivia, señaló el analista argentino Carlos Pagni al diario La Nación.



“Probablemente Evo Morales se vaya mutando en algo más parecido a (Nicolás) Maduro, cuyo régimen fue desinvitado (a la asunción de Bolsonaro). Quiero decir que la discusión de si hay que financiar al régimen de Morales comprándole gas puede empezar a tener un matiz ideológico en el Gobierno de Bolsonaro, y podemos ahí empezar a ver una tensión importante en un tema crucial como es el gas para Bolivia”, señaló el analista.



Pagni identificó también otro factor de debate en el nuevo Gobierno de ultraderecha en Brasil, que puede incidir en el contrato de compra y venta de gas con Bolivia. Según él, habrá mucha tensión entre el vecino país y Bolivia porque en la agenda de Bolsonaro se incluye el problema de seguridad y dentro de éste está el narcotráfico y, además, los colaboradores de Bolsonaro señalan a Bolivia como fuente de tensión en esta materia.



Además, el analista mencionó cambios en la diplomacia del gas en Sudamérica “con un Evo Morales que se va volviendo más autoritario”. En ese sentido, identificó alguna incidencia en Argentina, país que pese a no autoabastecerse energéticamente, se ha convertido en exportador de gas a Chile.



Por su parte, el ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Luis Alberto Sánchez, en una entrevista con Bolivia TV informó que las exportaciones a Brasil y Argentina continúan con bajas nominaciones debido a la estacionalidad, puesto que en época de lluvia ambos mercados generan electricidad a partir de hidroeléctricas. El Ministro no quiso referirse al tema en el acto sobre el etanol realizado ayer.



Por su parte, el diario brasileño Valor Económico hizo referencia a la presencia de Evo Morales en la asunción de Bolsonaro, relacionando el acompañamiento a un interés por mantener los vínculos contractuales por la venta de gas.



Este medio, además, hace referencia a las proyecciones de la Empresa de Investigación Energética (EPE) de Brasil que señala que las importaciones de gas boliviano bajarán a 20 MMm3d. También identifica a empresas como Sulgas (RS), SCGas (SC), Compagas (PR), MSGas (MS) y Gas Brasiliano (SP) como demandantes de al menos 10 MMm3d de gas boliviano.







FIRMAN ACUERDO DE PROVISIÓN DE ALCOHOL



Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) suscribió ayer un acuerdo con los ingenios sucralcoholeros Unagro, Guabirá, Aguaí y La Bélgica para la provisión de 150 millones de litros de alcohol anhidro durante la gestión 2019, por un monto que se aproxima a los 100 millones de dólares.



De este modo, se garantiza la producción de la gasolina Súper Etanol 92, que contiene un 12 por ciento del aditivo de origen vegetal.



El vicepresidente de Unagro, Héctor Contreras, destacó la concreción del proyecto etanol y pidió al presidente del Estado, Evo Morales, potenciar el sector agropecuario.