Recuperan Bs 6 millones que son devueltos a socios de ex San Luis





09/01/2019 - 07:15:18

El Deber. Luego de siete años de la quiebra de la cooperativa San Luis, la comisión liquidadora de la ex entidad financiera comenzó la devolución de los aportes de los ahorristas. Se trata de la segunda restitución para los 1.320 socios registrados en la financiera, que en esta oportunidad recibirán el 4,47% de sus recursos.



Para esta operación, los directivos de la cooperativa en liquidación voluntaria recaudaron Bs 6 millones, por concepto de crédito e intereses no cancelados y que fueron recuperados mediante negociación y procesos judiciales.



La primera devolución se hizo en enero de 2013, por la venta de una cartera de crédito de $us 3,7 millones a la Cooperativa Jesús Nazareno. Con estos recursos se entregó un 9% a los ahorristas.



La cooperativa fue declarada en quiebra técnica en 2012, por malos manejos administrativos que dejaron un hueco financiero de Bs 133,66 millones.



Devolución agridulce



La entrega de los recursos comenzó el lunes en las instalaciones de la cooperativa ubicada en la avenida Cañoto. En el primer día pocos se acercaron, pero ayer se advirtió mayor afluencia.



Graciela Alvarez (60) fue una de las ahorristas que se acercaron. Ella cobró $us 447 de los $us 10.000 que le debe la financiera.



Resignado, Anibal Condori, contó que en 2011 dio $us 10.000 en calidad de Depósito a Plazo Fijo (DPF) a la San Luis. “Sé que no me van a devolver todo, pero a nada”, puntualizó.



Marcel Alemán, titular de la comisión liquidadora de la ex San Luis, explicó que los socios registrados deben recoger su cheque presentando dos fotocopias de su cédula de identidad y de sus depósitos. Luego se deben dirigir hasta la Cooperativa Jesús Nazareno para cobrar sus aportes.



Desde esta entidad financiera informaron que los socios afectados pueden cobrar hasta el 31 de marzo de la presente gestión. El pago se hará en las oficinas centrales de la cooperativa Jesús Nazareno, ubicadas en la calle La Paz, y en las sucursales la plaza 24 de Septiembre y en la calle Sucre.



Por otro lado, Alemán detalló que están trabajando una tercera entrega de recursos, aunque no dio plazos. Pero adelantó que se están conciliando deudas, para poder cubrir hasta el 30% del dinero de los ahorristas.



Además, se están realizando más de 40 procesos para recuperar más capital.



Adecuación de cooperativas



De acuerdo a una lista de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) del 30 de noviembre de 2018, 25 cooperativas de ahorro y crédito dejaron de operar. De esta cantidad, 18 estaban en Santa Cruz.



En detalle, 17 financieras se acogieron a una disolución voluntaria; de estas, 12 eran cruceñas. Por otro lado, siete cooperativas fueron desestimadas por la ASFI por no cumplir la normativa, entre ellas cinco funcionaban en la capital oriental.



Por último, una entidad, que también funcionaba en Santa Cruz, entró en un proceso judicial de quiebra. Desde el sector cooperativo indicaron que el proceso de adecuación no tomó en cuenta la realidad de las financieras, ni su rol social.



Se consultó a la ASFI, sobre las observaciones pero hasta el cierre de edición, desde el ente regulador, no contestaron.