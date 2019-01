Productores de soya piden aprobación de semilla HB4







El Día.- Productores de soya demandan al Gobierno central la aprobación de nuevos eventos transgénicos, en el caso de la soya, toda vez que en marzo del 2018 fue presentada la "HB4", semilla tolerante a la sequía, además que incrementaría los rendimientos en un 30 por ciento. De acuerdo a la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO), el Gobierno tiene toda la información técnica suficiente que demuestra el impacto del uso de la biotecnología.



Se podrían mejorar los rendimientos. Richard Paz, presidente de Anapo, indicó que el año pasado la producción de soya bordeó los 2.7 millones de toneladas, con el evento “HB4” la producción puede trepar hasta 3.5 millones de toneladas. Asimismo indicó que ya no se va a debatir más con el Gobierno, ya que ellos cuentan con toda la información necesaria. “Ya no vamos a debatir más, ya hemos hecho mesas de trabajo desde hace 12 años, hemos tenido reunión con los ministros, se han presentado todos los argumentos, hemos presentado el dosier completo del primer evento que queremos que se apruebe (HB4)”, afirmó Richard Paz a tiempo de agregar que, ya expusieron todos los argumentos técnicos, científicos y legales para que se permita el uso de la nueva biotecnología, por eso ahora solo se espera la decisión política del Gobierno.



Cabe recordar que, en la anterior campaña de verano, los productores dejaron de percibir cerca de $us 90 millones debido a los bajos rendimientos ocasionados por la sequía. La reducción en la producción bordeó las 260.000 toneladas. Por ahora en Bolivia solo se permite trabajar con un solo evento de soya transgénica, con tolerancia al herbicida glifosato.



Se quiere aplicar en otros cultivos. Por otro lado, el titular de Anapo, manifestó que se espera que la aprobación de la soya “HB4” sea la punta de la lanza para la apertura la biotecnología en otros cultivos, como el maíz, el cual se reduce cada vez más por los incontrolables ataques del gusano cogollero.



Desde Anapo hicieron notar que el uso de biotecnología repercute en el menor uso de agroquímicos, por tanto se transforma en un ahorro en los costos de producción.



Argentina utiliza la HB4. Según el diario El Clarín, en 2018 en Argentina se aprobaron 9 biotecnológicos, de los cuales 3 corresponden a soya, 4 a maíz, 1 a papa y otro a alfalfa.



Entre esos eventos está la soya “HB4”. China es el principal destino de la soya argentina, por eso está a la espera de la aprobación de la nueva soya.