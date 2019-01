Bolivia sigue la fase de apelación del caso Barcazas en China y ya habla de cifrar el daño







09/01/2019 - 07:13:03

La Razón.- No obstante el fallo favorable en el caso de las 16 barcazas chinas en litigio con dos empresas de ese país, Bolivia espera aún que culminen los plazos del proceso en el Tribunal Marítimo de Quingdao, entre ellos una posible apelación de los demandados. No obstante, ya habla de cifrar el millonario daño económico que representó este proceso en otros juicios, inclusive de carácter civil.



El veredicto se conoció el 17 de diciembre y desde ese entonces se abrió el periodo de 30 días para que los demandados, las firmas Weihai Xintaiyuan Shipbuilding Co.,Ltd. y Dayu Shipbuilding Ocean (Shandong) Co., Ltd. (DSSC), que fueron denunciadas por la Empresa Naviera de Bolivia (Enabol), decidan si presentan la apelación a la decisión de la corte.



“Una vez que pase este plazo que hasta finales de enero, ahí Bolivia tomará una decisión respecto, primero, al destino de las barcazas si se ratifica la propiedad de Bolivia y, luego, ya la continuación de los procesos judiciales que están abiertos en el país contra algunos compatriotas bolivianos, pero también contra ciudadanos chinos y coreanos”, señaló el ministro de Defensa, Javier Zavaleta.



“Si todavía hay esa apelación el proceso va a continuar, si no hubiera prácticamente el proceso se extinguiría y quedaría resuelto a favor de Bolivia”, puntualizó el ministro.



Bolivia pasó $us 14,4 millones, unos 900.000 por cada embarcación. La cifra del daño económico se establecerá en un eventual proceso civil que se prevé instalar tras el penal que está en curso, informó el procurador general del Estado, Pablo Menacho.



Pero las barcazas están deterioradas, según informes anteriores del Gobierno. "Todos esos elementos se los va a poder valorar a través de un trabajo independiente, ya sea cuando acabe el proceso penal y se inicie un proceso civil". sostuvo.



En enero de 2017 el Ministerio Público presentó una acusación formal contra "los malos funcionarios" parte del proceso. Hay detenidos preventivos en el caso, entre ellos Freddy B., Eval V, Fidel G, Carmen Rosa G., Luis Alberto C., pero también hay rebeldes.



“El Ministerio de Defensa, Enabol y el Ministerio de Justicia estamos llevando adelante todas las acciones necesarias para poder eventualmente llegar a una sentencia penal en contra de estas personas y lograr, en última instancia, la recuperación del daño causado a Bolivia”, dijo.



Está en curso el proceso de notificación de los sindicados, se han presentado los edictos para notificar a las personas declaradas rebeldes y se espera el comienzo del juicio oral para "obtener una sentencia en contra de estas personas”, señaló el Procurador.



En 2009, Enabol contrató a General Marine Business (GMB) para que construye la flotilla, pero esta subcontrató a otras firmas para la fabricación de las barcazas como Weihai en el astillero de DSSC. Se sumó una deuda de $us 4,5 millones por el almacenaje y esta última empresa demandó su remate. A la fecha, los navíos siguen ese ancladero.



Menacho dijo que tras la conclusión del proceso legal “se podrán presentar otro tipo de acciones ante los tribunales chinos para prevenir que estas barcazas se encuentren con anotaciones preventivas para poder lograr luego su liberación”, explicó Menacho.