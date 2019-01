Directores sugieren a maestros hablar de la gestión de Evo en clases







09/01/2019 - 06:50:33

Los Tiempos.- La nueva gestión educativa se iniciará con la recomendación de que los maestros de primaria y secundaria hablen sobre la gestión y logros del Gobierno del presidente Evo Morales. Los profesores de estudios sociales son los encargados de esta difusión, en tanto los de matemáticas pueden incluir en la materia la diferencia de los recursos que se perciben con la nacionalización de los hidrocarburos, confirmó el titular de la Dirección Departamental de Educación (DDE), Iván Villa.



Por su parte, el secretario ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos, Elmer Revollo, dijo que ésa es la política del Ministerio de Educación desde hace dos años, pero no hay un instructivo oficial y denunció que las directivas se dan de forma verbal a través los directores de unidades educativas y directores distritales.



Villa indicó que la educación es inclusiva, por lo que los maestros no pueden discriminar esta parte de la historia de Bolivia. Explicó además que deben hacer análisis concretos y reales con las obras que se están realizando en el área educativa, salud y carreteras en el país, por lo que deben dar la historia completa.



El Director de la DDE afirmó que el Estado ha vuelto a renacer del estancamiento de muchos años y justificó que “no sólo los maestros de sociales e historia sino también los de matemáticas hagan ver con datos reales (de la privatización), el porcentaje de explotación de los recursos hidrocarburíferos que se llevaban, era el 88 por ciento y sólo se quedaba el 12 por ciento que da una relación de cuanto se ha perdido”. El titular de la DDE cree que los maestros deben hacer dar cuenta a los estudiantes “cuánto nos robaban anteriormente, estamos hablando de miles de millones de dólares que nos han robado”.



El funcionario aclaró que ésa es la recomendación que se hace a los profesores. “No hay un instructivo, no es obligatorio, pero si nuestros maestros lo ven de manera más integral, sin parcializarse ni discriminar, deben desarrollar la historia completa del país”, indicó.



Otra maestra de una unidad educativa de Tiraque denunció que los estudiantes de primaria también reciben este tipo de orientación, debido a que el Ministerio de Educación manda cada bimestre para el examen de lectura de comprensión unas fotocopias que generalmente tienen noticias con actividades y obras del Presidente o Vicepresidente del Estado. Para asegurarse de que los textos sean usados, los directores deben devolver los textos con los parciales, pero además deben adjuntar un informe y fotografía, indicó la maestra.



¿Cuál es el propósito del Bono Juancito Pinto?, ¿quién inaugura la entrega del Bono en la ciudad de El Alto? son algunas preguntas que manda la DDE para que los estudiantes respondan después de leer una nota periodística de un diario paceño sobre el bono.



14 Inicio de inscripciones. Las inscripciones escolares arrancarán el 14 de enero en más de 14 mil unidades educativas fiscales, privadas y de convenio del país.



MAESTROS ENVÍAN FOTOS DE LECTURAS



“Desde el Ministerio (de Educación) nos mandan cada bimestre textos alusivos a la gestión del Presidente, para el examen de comprensión lectura hablaban sobre el aporte del Presidente y sus obras”, denunció una maestra y aseveró que los textos son muy pesados para primaria y los educadores se quejan de ello, pero les instruyen que deben cumplir. Los textos con las evaluaciones deben ser enviados con fotografías e informes a la DDE. “No queda otra que adaptarnos a la política del Gobierno actual, ya vendrá otra gestión y cambiaremos ,nos dicen. Todo está direccionado a hablar del Presidente”, contó la profesora.



DIFERENTES OPINIONES



"No hay un instructivo, no es obligatorio, eso que lo definan nuestros maestros. Lo que nosotros queremos es que nuestros estudiantes reciban la información completa en cuanto a esos conocimientos, (pero) sí se recomienda". Iván Villa. Director de la DDE



"Hay una carga extrema de estudios sociales. Se tiene contenidos como los convenios del ALBA y se deja de lado otros convenios. Se hace lecturas de autores socialistas del siglo XXI". Elmer Revollo. Dirigente de los Maestros Urbanos



“GOBIERNO QUIERE IMPONER IDEOLOGÍA Y DOGMATIZACIÓN”



El ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos, Elmer Revollo, indicó que el Gobierno quiere imponer su ideología y dogmatizar a través de libros, textos y la malla curricular.



“Hay una carga extrema de estudios sociales, se llevan convenios del ALBA (Alternativa Bolivariana de las Américas) y se deja de lado otros convenios. Se hace lecturas de autores socialistas del siglo XXI”, denunció.



Explicó que esta actitud del Gobierno se ve en todos los textos que promueve. “Los instructivos indican que se debe hacer jornadas de lectura, pero todas las lecturas tienen ese contenido”, dijo.



Este año se debe hacer una jornada de lectura en septiembre y los maestros descargan de la página del Ministerio, “seguramente los textos que van a tener esta orientación”, indicó Revollo.