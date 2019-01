CIDH moverá a cientos de personas en Sucre







09/01/2019

Correo del Sur.- La confirmación de Sucre como sede del 171° Período Ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) generó ayer desde aplausos por la elección de la Capital hasta llamados a manifestarse contra la reelección presidencial ante la organización, pese a que no abordará el tema porque según su normativa interna, los asuntos del país anfitrión no son considerados.



El ministro de Relaciones Exteriores, Diego Pary, confirmó el evento, así como la CIDH en un comunicado de prensa. Entretanto, la Gobernación de Chuquisaca garantizó que otorgará las condiciones y comodidades para la actividad, del 7 al 16 de febrero, en el Centro Internacional de Convenciones y Cultura (CICC) de La Glorieta.



Se tiene previsto el arribo de cerca de 300 personas en los diez días, durante los cuales la CIDH realizará actividades de carácter reservado y público, según informó el presidente del Colegio de Abogados de Chuquisaca (ICACH), Arturo Yáñez.



LA AGENDA



Durante los primeros días, la CIDH sesionará de manera reservada admitiendo o rechazando demandas pendientes de los estados miembros. Dentro de esta agenda, aunque es interna, no se descarta que el organismo pueda analizar la sentencia 084/2017 emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que permitió la repostulación del presidente Morales, mas no se pronunciará al respecto. La revisión fue solicitada por la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia y la Fundación de los Derechos Humanos, en una audiencia pública, el pasado 5 de diciembre.



Sin embargo, en las audiencias públicas no se abordan los asuntos relacionados con el país donde se desarrollan las sesiones, puntualizó el Canciller. Yáñez remarcó que las quejas contra el Estado Boliviano pueden ser escuchadas en futuras audiencias.



Desde noviembre, la CIDH recibió y seleccionó un determinado número de solicitudes de audiencia que serán consideradas entre el 13 y 14 de febrero. Durante esos días, de manera simultánea, en los salones del CICC, se realizarán audiencias de carácter público contra 14 países.



“Se van a escuchar las quejas de la población civil y se van a escuchar las explicaciones que hagan los estados denunciados”, explicó Yañez. El ingreso a estas audiencias es irrestricto para cualquier persona y también será transmitido en vivo a través de la página web de la CIDH, excepto cuando los peticionarios o el Estado denunciado soliciten que la audiencia sea privada.



Pese a ello, el ex presidente Jorge Quiroga hizo un llamado público para que las organizaciones denuncien la vulneración a la Constitución y al voto democrático por parte del Gobierno. “Acá de manera aberrante se está utilizando la sacrosanta Convención Americana de Derechos Humanos, que protege a ciudadanos de tiranos, para hacer todo lo contrario para perpetuar al aprendiz de tirano que es Evo Morales”, señaló al convocar a la sociedad civil y plataformas del 21F a manifestarse en Sucre.



El presidente de la Brigada Parlamentaria de Chuquisaca, Elmar Callejas, lamentó esas declaraciones y dijo que tienen el objetivo de dañar la imagen de la Capital.



AUDIENCIA DE OFICIO



Por iniciativa propia, la CIDH convocó también a una audiencia pública regional denominada “Buenas prácticas sobre prevención, investigación y protección a personas defensoras de derechos humanos en la Región”, que se desarrollará el jueves 14 de febrero.



De esta audiencia podrán participar personas y organizaciones que trabajan en derechos humanos y tengan aportes sobre el tema planteado. Previamente deben registrarse en la página web de la CIDH.



PREPARATIVOS



El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, José Ortiz, destacó que hay una expectativa positiva respecto al evento que favorecerá al desarrollo económico de la ciudad y además será una oportunidad para demostrar que la democracia está consolidada en Bolivia, según sus palabras.



Una semana antes del evento, el ICACH realizará un taller de capacitación para sus afiliados y la prensa, con el objetivo de socializar la normativa de la CIDH respecto a la participación en sus sesiones ordinarias.



El Jefe de Gabinete de la Gobernación de Chuquisaca, Eberth Almendras, anunció que en próximos días se desarrollará una reunión con la Cancillería para ultimar detalles.



Será la primera vez que Bolivia acoja las audiencias públicas de la CIDH.