Más de 80 mil chaqueños se quedan sin seguro de salud

09/01/2019 - 06:41:31

El País.- Más de 80 mil chaqueños, entre población de Yacuiba y Villa Montes, se quedaron sin un seguro de salud porque sus autoridades no garantizaron recursos en su presupuesto para pagar las prestaciones que brinda el Seguro Universal de Salud Autónomo de Tarija (Susat). El Sistema Único de Salud (SUS) lanzado por el Gobierno Nacional, aún no está en funcionamiento.



Tarija, desde hace más de diez años, es el único departamento que tiene a toda su población asegurada. El éxito de esta iniciativa es reconocida por el propio Gobierno, que además busca una reunión para que el SUS nacional coexista con el Susat. Sin embargo, las autoridades oficialistas de dos municipios del Chaco no destinaron recursos para el seguro departamental, por lo que dejaron desprotegida a su población que no tiene un seguro a corto plazo, que es más del 50 por ciento.



Según datos de la Red de Salud de Yacuiba, la población asegurada por el Susat en ese municipio supera las 60 mil personas. Mientras, en Villa Montes son alrededor de 20 mil. Por lo que se estima que más 80 mil beneficiarios se quedaron sin un seguro de salud.



El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Paul Castellanos, sostuvo que el conflicto solo es en dos municipios del Chaco; Villa Montes y Yacuiba, a excepción de Caraparí donde el funcionamiento del Susat es con normalidad, porque sus autoridades insertaron recursos económicos en sus presupuestos, a diferencia de los dos anteriores mencionados que no lo hicieron.



En ese marco, manifestó que se suspendieron las atenciones del Susat desde el lunes 7 de enero en Yacuiba y Villa Montes. Empero, asegura que recibió llamadas de algunas autoridades de esa región, quienes le manifestaron que quieren que continúe el funcionamiento del seguro departamental.



Para el funcionario, lo preocupante es que la población de ese municipio en la actualidad se quedó sin ningún seguro, ni con el Susat ni con el SUS del Gobierno Nacional. “Hay un conflicto, no sabemos lo que va pasar, todavía estamos esperando un pronunciamiento oficial de las autoridades chaqueñas”.



Para el jefe de gabinete del Gobierno Municipal de Yacuiba, Eduardo Ayllon, el Susat deja de existir en Yacuiba porque es insostenible y también por la implementación del SUS. Sin embargo, dijo que solicitarán continuar con la atención del seguro departamental mientras dure la inscripción de la iniciativa nacional, que se espera que sea en marzo, con personal capacitado, mobiliario, ítems, medicamentos y los recursos necesarios.



“Nosotros somos de la línea oficialista y este nuevo seguro se coordinará con la nacional y no con Tarija. Por esa razón esperamos que funcione mejor a pesar de la experiencia negra que tenemos con el Susat”, declaró a radio Fides.



A la presidenta del Comité Cívico de Yacuiba, Nery Zurita, no le importa el nombre que tenga el seguro, pero sí que la atención sea permanente. Además, sostiene que la implementación de SUS es una medida política y de campaña.



“Bolivia es el país que tiene menos presupuesto para la salud. El SUS es un saludo a la bandera y no solucionará la salud de las personas, solamente es para un objetivo político”, señaló.



Este medio intentó comunicarse con la responsable de la Red de Salud de Villa Montes, Headduym Soruco, para conocer la situación de ese municipio respecto a este tema, sin embargo la funcionaria no contestó a las seis llamadas que se le hizo.



Afiliación

En cuanto a las afiliaciones al SUS como el resto de los departamentos, el ejecutivo del Sedes manifestó que la población tarijeña es beneficiaria del Susat, por lo tanto no es necesario otra inscripción para ser atendidos de manera gratuita en los centros de salud y hospitales del departamento.



