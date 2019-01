Vicepresidente pide a médicos no hacer política con la salud de la población





08/01/2019 - 21:40:36

Santa Cruz, (ABI).- El vicepresidente Álvaro García Linera pidió el martes a los médicos no hacer política con la salud de la población por las observaciones que tienen contra la implementación de Sistema Único de Salud (SUS), tomando en cuenta que en el diálogo con el gobierno sobre ese programa, incluyeron sus aspiraciones sectoriales que no tienen relación directa con eel SUS.



"No hagan política con la salud de la gente, si quieren hacer política tienen todo el derecho, vayan a un partido, sean diputados, senadores, sean presidentes, tienen todo el derecho, pero por favor no maltraten a la ciudadanía", urgió en un contaco con los periodistas.



El vicepresidente consideró que la actitud de los galenos "es muy egoísta, corporativa y política" al condicionar la implementación del SUS a su incorporación a la Ley General del Trabajo.



García Linera afirmó que confía en llegar a un buen entendimiento con las alcaldías, que están a cargo de los centros de primer y segundo nivel, y anunció que el Gobierno reforzará su trabajo.



Agregó que el Gobierno está dispuesto a invertir más por el SUS, sobre la base de los 200 millones de dólares que se asignaron inicialmente y los 2.000 millones de dólares para la construcción de hospitales de tercer y cuarto nivel.



"Y si requiere de otros 1.000 millones de dólares más los vamos a colocar", aseguró.