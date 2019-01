MAS: Discurso racista de Amorím no debe interponerse en relación de Bolivia y Brasil





08/01/2019 - 21:39:48

La Paz, (ABI).- El jefe de la bancada nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), David Ramos, afirmó el martes que el discurso "racista" del legislador brasileño Rodrigo Amorím no debe interponerse en la relación entre Bolivia y Brasil.



"Las declaraciones del diputado brasileño tienen contenido racista y discriminador, al respecto debemos decir que Bolivia y Brasil han construido juntos una identidad, tienen proyectos en común porque son dos países que han convivido históricamente y una declaración como esa no puede interponerse entre la fuerza común que tienen dos pueblos que se necesitan mutuamente", dijo a los periodistas.



Amorím, que milita en el partido del presidente brasileño Jair Bolsonaro, manifestó la semana anterior que "a quien le gusta el indio, que vaya a Bolivia, que, además de ser comunista, sigue presidida por un indio".



Esas declaraciones generaron malestar en el pueblo boliviano y fueron condenadas por varias autoridades.