EE.UU. sanciona a magnate de TV venezolana por corrupción







08/01/2019 - 17:51:29

VOA.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a una red de cambio de divisas venezolanas que supuestamente robó 2.400 millones de dólares a las arcas estatales y que, según dijo la entidad, desvió miles de millones de dólares a miembros del gobierno del presidente Nicolás Maduro.



Entre los sancionados se encuentra Raúl Gorrín​, el magnate de la televisión venezolana por supuestas transacciones de divisas. El Departamento del Tesoro le dio un año para vender sus acciones en Globovisión, la mayor emisora privada de Venezuela.



Los fiscales en Miami acusaron a Gorrín el año pasado por cargos de soborno a funcionarios de la Tesorería de Venezuela por contratos para comprar dólares al tipo de cambio oficial altamente distorsionado. Luego, supuestamente revendería las divisas en el mercado negro para obtener enormes ganancias.



Según el Tesoro, Gorrín habría obtenido propiedades como jets privados, yates, caballos, propiedades en Miami y Manhattan. También, dice AP, "presuntamente invirtió fondos para otros funcionarios de alto nivel, incluido el juez de la Corte Suprema, Maikel Moreno, y utilizó los ingresos para comprar regalos para la primera dama Cilia Flores".



Por su parte, el secretario del Tesoro Steven Mnuchin dijo que "los empleados internos del régimen venezolano han saqueado miles de millones de dólares de Venezuela mientras el pueblo venezolano sufre. El Tesoro está apuntando a esta red de cambio de divisas, que era otro esquema ilícito que el régimen venezolano había usado para robar a su gente".



"Estados Unidos sigue comprometido a responsabilizar a los culpables del trágico declive de Venezuela y continuarán usando herramientas diplomáticas y económicas para apoyar los esfuerzos del pueblo venezolano por restaurar su democracia", agregó.



Globovisión se encuentra entre las 23 propiedades y siete personas que harían parte del plan y que fueron citadas por el Tesoro.



Entre las personas citadas por el Tesoro están Claudia Patricia Díaz Guillén extesorera y Raúl Antonio Gorrín Belisario, que sobornó al Tesoro de Venezuela para realizar operaciones cambiarias sin ninguna legalidad.



Entre los grupos están el canal de televisión venezolano Globovisión Tele en Caracas y Miami, Magus Holdings en Miami, Tindaya Properties en Nueva York; Planet 2 Reaching Inc y Posh 8 Dynamic Inc.



Gorrín y Globovisión no han respondido al respecto.