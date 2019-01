Brasil: Gobierno considera privatizar o liquidar 100 empresas estatales







Agencia Brasil.- El ministro de Infraestructura, Tarcísio Gomes de Freitas, anticipó este martes (8) que el gobierno planea privatizar o liquidar cerca de 100 empresas estatales, incluyendo filiales de Banco do Brasil, del Banco Nacional de Desarrollo Económico y (BNDES) y de Petrobras, entre otras. El objetivo es reducir los gastos y recaudar fondos.



Según el ministro, las privatizaciones podrían realizarse dentro de los próximos meses. No detalló los planes de privatización, pero indicó que se seguirán los criterios funcionales.



“Es posible poner en práctica si se piensa que hay muchas filiales. Por supuesto, estamos hablando no solo de privatizaciones, sino también de liquidar empresas que ya no tienen sentido. Las liquidaciones aliviarán el presupuesto y habrá dinero para invertir en otras prioridades”.



Tarcísio Freitas dijo aún que fortalecerá las negociaciones con el sector privado para buscar incentivos para invertir en la infraestructura nacional y priorizar otros gastos con fondos públicos.



Dijo que el equipo ya sabe qué hacer. “Ya no hay recursos fiscales. Para proporcionar infraestructura, tendremos que depender en gran medida de la iniciativa privada, por lo que nos centraremos en las concesiones, en las asociaciones público-privadas”, explicó.



Durante la reunión celebrada este martes, los ministros presentaron planes y propuestas para reducir sus carteras y medidas de aplicación rápida.