New Pacific Metals invertirá $us 50 millones para explorar minerales en Tacobamba





08/01/2019 - 17:38:37

La Paz, (ABI).- La empresa canadiense New Pacific Metals Corporation invertirá 50 millones de dólares en la exploración de óxidos de plata en el municipio de Tacobamba, provincia Cornelio Saavedra del departamento de Potosí, informó el martes el ministro de Minería, César Navarro.



La autoridad refirió que la estatal Comibol firmó en la víspera un contrato de exploración y producción minera con New Pacific Metals, que tiene una duración de 15 años.



"Ayer la Comibol ha firmado un contrato con New Pacific, es una empresa canadiense que está destinando 50 millones de dólares a la exploración de áreas en el municipio de Tacobamba", dijo a los periodistas.



Según Navarro, de confirmarse la existencia de óxidos de plata, la empresa canadiense invertirá alrededor de 500 millones de dólares para la producción minera en esa zona.



El Ministro de Minería destacó la envergadura del nuevo proyecto, ya que si resulta exitoso se convertirá en un yacimiento similar al de San Cristóbal, cuya producción es la más grande de Bolivia en la actualidad.