Médicos y trabajadores del Hospital de Clínicas de La Paz se declaran en emergencia por despidos







08/01/2019 - 17:32:04

El Día.- Los médicos y trabajadores del Hospital de Clínicas se declararon este martes en emergencia por despidos "injustificados" de parte del Servicio Departamental de Salud de La Paz contra cuatro galenos, entre ellos el director del nosocomio, Omar Rodas. No descartan iniciar un paro indefinido en caso de que no se reconsideren las destituciones.



El médico de la Unidad de Cirugía, Rubén Fuertes, explicó a ANF que los despidos tomaron por sorpresa a los trabajadores del hospital, que al conocer la destitución del director Omar Rodas, que lleva en el cargo seis meses, realizaron un mitin en la avenida Saavedra pidiendo que regrese a la dirección.



"Han despedido a cuatro colegas, dos la anterior semana, y hoy día al director del Hospital y a la jefa de Farmacias, es un atropello contra los profesionales. Estamos pidiendo que regresen a sus puestos, el doctor Rodas es un especialista en medicina interna", agregó el galeno.



Fuertes remarcó que el Sedes no les dio ninguna explicación, pero consideran que los despidos son "movidas políticas" de esta instancia para poner "a su gente" en el cargo de Director y otros puestos.



"Están pretendiendo nombrar gente de afuera para que se haga cargo del hospital, gente que no es del Hospital, eso no lo vamos a permitir. El Sedes tiene que convocar a un examen e institucionalizar los cargos", afirmó.



El médico reveló que se reunirán en asamblea para definir futuras acciones contra lo que consideran "un atropello" a los derechos laborales y advirtió que no se descarta un paro de 24 horas para el miércoles en caso de que no se restituya a los cuatro profesionales.



ANF intentó comunicarse sin éxito con el director del Sedes, Freddy Valle, quien, según información del personal de relacione públicas, se encontraba en gabinete en la Gobernación paceña.