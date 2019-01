La CIDH sesionará en Sucre del 7 al 16 de febrero; convocan a movilizarse por el 21F







08/01/2019 - 12:54:05

Página Siete.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sesionará del 7 al 16 de febrero en la ciudad de Sucre, para realizar sus audiencias públicas, una de ellas referida a las “buenas prácticas sobre prevención, investigación y protección a personas defensoras de derechos humanos en la región”.



Con ese motivo, el expresidente Jorge Tuto Quiroga convocó a las plataformas ciudadanas y organizaciones de la sociedad civil a presentarse a la ciudad de Sucre para dar a conocer a los miembros de la CIDH la vulneración a la Constitución y al voto expresado en el referendo del 21 de febrero de 2016 de parte del Gobierno.



“A todas las plataformas ciudadanas y plataformas cívicas les llamamos a que estemos en Sucre mostrando a través de esta reunión que es una suerte de cónclave, demostrando que acá de manera aberrante se está utilizando la sacrosanta Convención Americana de Derechos Humanos, que protege a ciudadanos de tiranos, para hacer todo lo contrario para perpetuar al aprendiz de tirano que es Evo Morales, en contra de la votación del 21F de los ciudadanos”, demandó Quiroga.



El 171 periodo de sesiones se realizará en la zona del Castillo de la Glorieta, distante a aproximadamente 7 kilómetros del centro de la ciudad de Sucre. Quiroga explicó que la CIDH, por reglamento, no toca temas relacionados a los países en los que sesiona, por ello no está en agenda que se aborde el tema del 21F.



El 5 de diciembre pasado, la CIDH recibió en audiencia la denuncia en contra del Estado boliviano, instaurada por dos fundaciones, por la sentencia del Tribunal Constitucional 084/2017 que permite la reelección indefinida del presidente Evo Morales. Luego de las exposiciones de ambas partes, la presidenta de la Comisión, Margarette May, se comprometió a dar la debida consideración al caso.