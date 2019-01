Investigan otro caso de presunta violación grupal en Santa Cruz







08/01/2019 - 12:49:30

El Día.- En las últimas horas se conoció de un nuevo caso de presunta violación grupal en el departamento de Santa Cruz y nuevamente los involucrados son amigos de la víctima.



Según un reporte de radio Fides, tres acusados del hecho fueron enviados a la cárcel de Okinawa el pasado fin de semana y un cuarto imputado a un centro de reclusión para menores.



La fiscal Silvia Saavedra dijo que el hecho fue cometido en una población perteneciente al municipio de Mineros, donde la víctima supuestamente fue dopada por sus amigos en medio del consumo de bebidas alcohólicas.



Ella "había salido con su prima a la plazuela de San José, donde se encontraron con un amigo, con el que consumieron bebidas alcohólicas y posterior a eso aparecieron otros muchachos más, quienes la hacen consumir (más) bebidas alcohólicas y la hacen fumar un cigarrillo, con el cual la víctima pierde completamente su conocimiento y este extremo es aprovechado por estos cuatro muchachos para abusar sexualmente a la víctima", afirmó.



El hecho habría ocurrido después de que la prima presuntamente dejó sola a la víctima con los cuatro jóvenes. Además, se conoce que la víctima se dio cuenta del hecho recién después de que empezó a circular un video de lo ocurrido en las redes sociales. "Ella no recordaba nada del suceso, ella se llegó a enterar por las grabaciones", apuntó.



Este hecho de presunta violación grupal es el segundo caso que se registra en menos de un mes en el departamento de Santa Cruz. La primera denuncia surgió el 14 de diciembre de 2018 en la capital cruceña, donde cinco jóvenes de sexo masculino ingresaron a un motel junto a su amiga de 18 años y luego supuestamente fue abusada en medio del consumo de drogas y bebidas alcohólicas.



Aunque en este primer caso denunciado, surgieron varias dudas al extremo de que el propio fiscal departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero, dijo que ahora "no podemos decir categóricamente si hubo" violación porque el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) concluyó que no se observó presencia de espermatozoides, ni tampoco el antígeno prostático específico (PSA), en las partes íntimas de la joven.