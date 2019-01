Alcalde Percy Fernández sobre el SUS propone no discutir porque todo es mentira





08/01/2019 - 12:44:43

Santa Cruz.- El alcalde Percy Fernández, en un video publicado en su página de Facebook, propone no discutir el tema del Sistema Unico de Salud que ha lanzado el gobierno "porque todo es mentira".



El alcalde cruceño sostiene en dicho video que no se discuta "nada de lo que podía ser, porque todo es mentira. Será de buena fe del gobierno... coyuntura a los fines de evaluar estos momentos... También podemos callarnos hasta que alguien hable algo para oponernos o responderles", dice Fernández refiriéndose al SUS.



Pregunta a quienes lo acompañan que "el que crea que está clara la cosa que levante la mano".



Fernández dice que el SUS no tiene condiciones. La Ley para ser respetada debe ser clara y alguien tiene que decirlo. "Nos la van hacer", enfatiza.



También pregunta ¿documento de esa ley tenemos? caraj... que son mentirosos. Esta ley no vale, tenemos que empezar a ningunear a los que están queriendo hacernos bolsa, dijo Percy Fernández.