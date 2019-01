El Parlamento Europeo no reconocerá el nuevo período de Nicolás Maduro





08/01/2019 - 11:27:44

Infobae.com.- Cada vez son más los países y organismos que advierten que el próximo 10 de enero no reconocerán la juramentación de Nicolás Maduro para un nuevo periodo como presidente de Venezuela. Este lunes, el Parlamento Europeo se sumó a esa larga lista.



Por medio de Twitter, Antonio Tajani, presidente del organismo, se encargó de dejar en claro la postura de los eurodiputados.



"Ninguna noticia falsa blanqueará la dictadura de Maduro. No reconocemos al régimen", adelantó el político italiano.



"En el Parlamento Europeo estamos con los venezolanos, humillados cada día por la dictadura con opresión, pobreza y hambre. Venezuela debe recuperar la libertad y la democracia con elecciones limpias", agregó.



Las palabras de Tajani tiene lugar días después de que el Grupo de Lima, conformado por 14 países de América Latina, advirtiera que no reconocerá la reelección de Maduro. En su declaración, los cancilleres de esas naciones llamaron al dictador chavista "a no asumir la presidencia y a que respete las atribuciones de la Asamblea Nacional".



No obstante, lo que generó polémica fue la postura de México, que rehusó firmar el acuerdo.



"Vamos a respetar los principios constitucionales de no intervención y de autodeterminación de los pueblos en materia de política exterior (…) Nosotros no nos inmiscuimos en asuntos internos de otros países, porque no queremos que otros gobiernos, otros países se entrometan en los asuntos que sólo corresponden a los mexicanos", señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador para justificar su decisión.



Maduro prestará juramento este jueves 10 de enero. Sin embargo, en un claro de desafío a la oposición, asumirá el cargo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -afín al chavismo-, y no ante la Asamblea Nacional, tal como lo dispone la Constitución.



La Asamblea, de mayoría opositora, es desconocida por el régimen chavista y considerada en desacato por el TSJ. En su lugar, la Constituyente oficialista asumió las funciones legislativas.