Erdogan advierte a EE.UU. de su gran error al establecer condiciones para la retirada de Siria







08/01/2019 - 10:50:16

RT.- El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha acusado este martes a EE.UU. de cometer un "grave error" al proteger a los combatientes kurdos que luchan contra el Estado Islámico en Siria, y ha vuelto a amenazar con lanzar una ofensiva contra las milicias kurdas en el norte del país árabe.



Así ha reaccionado el mandatario turco a los comentarios del pasado domingo del asesor de seguridad nacional de EE.UU., John Bolton, que señaló que las tropas de EE.UU. no se retirarán de Siria hasta que sean erradicados los últimos reductos terroristas del Estado Islámico y Turquía garantice la seguridad de las milicias kurdas respaldadas por Washington.



"Nos resulta imposible aceptar y tragar las declaraciones de Bolton hechas en Israel", aseguró Erdogan ante el grupo parlamentario del gobernante Partido de la Justicia y el Desarrollo de Turquía (AKP).



"Bolton está cometiendo un gran error, su declaración es inaceptable", agregó el mandatario, que ha calificado de "gran mentira" la lucha de las Unidades de Protección Popular (YPG) contra el Estado Islámico en Siria.



Por su parte, el portavoz de Erdogan, Ibrahim Kalin, ha enfatizado este martes que la retirada de EE.UU. de Siria no se está ralentizando.



Durante la rueda de prensa posterior a su reunión con Bolton en Ankara, Kalin también señaló que Turquía está instando a Washington a que retire las armas entregadas a las milicias kurdas en Siria.



El pasado 19 de diciembre Trump declaró la victoria sobre el Estado Islámico en Siria, señalando que esa era la única razón para la presencia del Ejército estadounidense en el país.



El pasado domingo el presidente de EE.UU. se volvió a negar a indicar las fechas de la retirada de las tropas estadounidenses de Siria, subrayando que no prometió una salida rápida. "Retiraremos nuestras tropas [...] Nunca dije que se haría tan rápido", señaló el presidente.