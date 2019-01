Christian Bale agradece a Satán al recibir premio de Globos de Oro







08/01/2019 - 10:11:24

Perú21.- Los Globos de Oro tienen centenares de anécdotas desde su primera edición. Christian Bale acaba de poner la valla del sarcasmo por lo más alto. El actor recibió una estatuilla por su participación en la comedia "Vice" y agradeció al diablo por el premio.



Christian Bale se llevó este domingo el Globo de Oro a mejor actor de comedia o musical por su interpretación del ex vicepresidente Dick Cheney en "Vice".



"Gracias Satanás por darme la inspiración para hacer este papel", dijo Bale al recibir el premio, que se disputaba con Lin-Manuel Miranda ("El regreso de Mary Poppins"), Viggo Mortensen ("Green Book"), Robert Redford ("The Old Man & The Gun") y John C. Reilly ("Stan & Ollie").



Pero las palabras del actor causaron gran revuelo en las redes sociales. La congresista republicana Liz Cheney, hija del ex vicepresidente, se pronunció a través de Twitter.



"Es probable que Satanás lo haya inspirado a hacer esto también", escribió la política en su cuenta personal d e Twitter junto con un artículo del 2008 donde Bale fue arrestado por agresión.



La Iglesia de Satanás también se pronunció tras las palabras de Christian Bale en los Globos de Oro.



"Para nosotros, Satanás es un símbolo de orgullo, libertad e individualismo y sirve como una proyección externa, metafórica, de nuestro mayor potencial personal", indicaron en Twitter. "Así como el señor Bale obtuvo el premio por sus habilidades y talento, es apropiado decir: ¡alabemos a Christian! ¡Alabemos a Satanás!", sentenciaron.