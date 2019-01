Thalía sorprende a sus fanáticos con este nuevo y radical cambio de look





08/01/2019 - 10:09:26

Perú21.- Thalía volvió a cambiar de look y publicó una serie de fotografías en su cuenta personal de Instagram . La mexicana no se cansa de jugar con su apariencia y acaba de dejar los rulos por un laceado total de cabello.



La cantante manifestó en Instagram que la vida debe ser una gran celebración y que todos deben de aprovechar cada segundo. "Vive todos los días de tu vida en celebración. Cada segundo es un pretexto para hacer fiesta donde quiera que te encuentres", indica.



"¡Celebra tu vida! ¡Festeja tu esfuerzo! ¡Aplaude tu constancia! Sé el festejo a donde quiera que vayas", escribió Thalía en su cuenta personal de Instagram.



La publicación de Thalía obtuvo miles de likes por parte de todos sus seguidores en las redes sociales. "Te vez genial", "un cambio de look interesante", "siempre serás la mejor del mundo", "orgullo mexicano", son algunos comentarios que se pueden encontrar en Instagram.



Cabe indica que Thalía tiene más de 12 millones de seguidores en Instagram con los cuales comparte todas sus actividades diarias. La cantante goza de un gran carisma que le ha servido para ganarse el corazón de todos sus fanáticos.



Ver esta publicación en Instagram ➡️➡️DESLIZA👉🏼👉🏼 Vive todos los días de tu vida en celebración. Cada segundo es un pretexto para hacer fiesta donde quiera que te encuentres. Celebra tu vida! Festeja tu esfuerzo! Aplaude tu constancia! Se el festejo a donde quiera que vayas ;-) #lagozaderaerestu #party #fun #happy #celebratelife #bethelight 🎉🎉🎉 Una publicación compartida de Thalia (@thalia) el 7 Ene, 2019 a las 6:04 PST