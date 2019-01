Alfonso Cuarón, alabado por las estrellas de Hollywood







08/01/2019 - 09:58:33

Quien.- En la entrega 76 de los Golden Globes Cuarón volvió a hacer historia en Hollywood, y es que su película “Roma” se convirtió en la segunda película mexicana en ganar en esta categoría después que en 1958 lo hiciera “Tizoc: Amor Indio”.



Fue su gran noche y por si fuera poco varias celebridades en “backstage” no se cansaron de felicitaron.





Anne Hathaway, Jeff Bridges, Jim Carrey y Jessica Chastain, entre otras, fueron solo algunas estrellas que le demostraron su admiración.



”La película "ROMA" me pareció fascinantemente hermosa, Cuarón es un director fantástico y me gustaría trabajar con el algún día, es un artista impresionante, muchos artistas vienen de México ahora”, dijo Carrey.



“Me impresiona que en los últimos años muchos directores mexicanos están triunfando con muy buenas películas, eso hay que celebrarlo”, continuó.



El año pasado, Cuarón inició ganando el León de Oro en el Festival de Venecia y así ha ido cosechando premios en los últimos meses.

Marina de Tavira



“Es una película muy íntima, un homenaje que le quise hacer a Libo (mi nana), a mi familia y me da mucho gusto que este gustando en muchas partes del mundo”, dijo Cuarón.



“Este reconocimiento es mucho mas significativo que los reconocimientos anteriores en el sentido de que es una película mexicana y hablada en español”, señaló.



¿A quien se lo dedicas? a México? ¿A toda tu gente?



“Bueno a Libo, a mi familia pero a México en general”, indicó.



¿Qué opinas que la película ha llamado la atención de la crítica internacional?



“Bueno es un muy bello reconocimiento, pero debo decir que el más bello reconocimiento es el abrazo que le ha dado el público”.



¿Qué te deja esta película?



“Bueno que me deja claro que uno no sabe lo que va a suceder, yo no tenia las expectativas de todo esto que esta sucediendo con “Roma” , agregó.



Se habla que ahora “Roma” también podría brillar en el Oscar.



“Yo ya hice el trabajo, lo que viene ya no tengo control”, dijo, “Me da gusto que la película este ganando premios y sea reconocida a nivel mundial pero quiero decir que el corazón de la cinta es Yalitza Aparicio, aunque tiene un pacto emocional pero el corazón que late es gracias a ella”.

Cuarón pasa un momento histórico



El director llegó al evento acompañado por su hija y la Presidenta de la Alianza de empleadas domésticas de Los Angeles.



Su arribo al Beverly Hilton fue a unos minutos que empezara la ceremonia.



Es por eso que después de posar para los fotógrafos, Cuarón y compañía fueron al área donde ya los esperaba la prensa para entrevistarlos.



Sin embargo, cuando Cuarón estaba por responder a la pregunta que una reportera de un programa de espectáculos de una cadena hispana de televisión le hizo, dos miembros de seguridad del evento le pidieron acabar con la entrevista para que ingresara al lugar del evento, ya que la ceremonia iba a iniciar.

Juan Navarro



El cineasta un poco confundido, no sabia que estaba pasando y pidió ayuda a un miembro de la Asociación de la Prensa Extranjera para que intercediera por el con los de seguridad.



Sin embargo, las reglas eran claras, de acuerdo con la seguridad, toda celebridad e invitados especiales tenían que estar ya adentro del hotel porque la premiación iba a iniciar.

Yalitza Aparicio



“Yo no estaba ofuscado, ¿no viste lo que sucedió? Había gente de seguridad que empezaron a taparte que ya no se podían hacer entrevistas y demás, me ofusqué con ellos no con la prensa”.



Bueno pero al final saliste ganando en la noche.



“Bueno pues si, muchas gracias”, señaló.



Sus dos Globos de Oro que ganó, Mejor Película Extranjera y Mejor Director, le hicieron olvidar ese mal momento y en “backstage” todo era felicidad.



Las actrices principales de "Roma" también tuvieron palabras de agradecimiento para Cuarón.



“Le agradezco la confianza que tuvo por mi trabajo, esta ha sido una experiencia única”, dijo Yalitza Aparicio.



“Pues nos sentimos muy orgullosas de que esta película represente a México, a América, en general representa al mundo y a las mujeres del mundo”, señalo Marina de Tavira.



Debido a que sigue promocionando “Roma” en diversos lugares, Cuarón tuvo que viajar este lunes muy temprano a Nueva York para cumplir con otros compromisos de trabajo pero no sin antes celebrar unos minutos su triunfo en el evento.



Que sigue para ti?



“Pues ahorita un tequila, un mezcal, mejor un mezcal”, comentó apresurando el paso con sus dos Globos de Oro en la mano.