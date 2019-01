Apple y Samsung: por qué están cayendo las ganancias de estos dos gigantes de los celulares







08/01/2019 - 09:38:25

BBC.- Apple y Samsung comenzaron el año nuevo con malas noticias.



Las dos empresas referente en el mundo de la telefonía celular, anunciaron en menos de una semana que sus ganancias del último trimestre de 2018 resultaron mucho menores de lo que esperaban.



Samsung dijo en un comunicado en la noche del martes que estima un beneficio operativo de US$9.670 millones para el período octubre a diciembre del año pasado, un 29% menos respecto al mismo periodo de 2017.



Y estas débiles ganancias del mayor fabricante de teléfonos inteligentes del mundo se suman a las preocupaciones de los inversores por Apple (tercero de la lista tras la china Huawei) que la semana pasada anunció una inusual caída en sus beneficios también del último trimestre de 2018.





El director ejecutivo de Apple, Time Cook, dijo el pasado miércoles que la empresa estima el ingreso de alrededor de US$84.000 millones para los últimos tres meses del año pasado, por debajo de un pronóstico de al menos US$89.000 millones.



Este anuncio no solo alertó a los inversores sino al mercado bursátil en general.



Ese mismo día, las acciones de Apple bajaron 10%, a un valor de US$142,19. Y en solo cuatro días de negociaciones bursátiles de 2019, el valor del título de la compañía de la manzanita ya perdió US$10.



Al igual que en otras compañías de productos de consumo, la temporada de fiestas de fin de año suele impulsar el último de año como el trimestre más fuerte.



Pero estos pronósticos de ingresos de Apple (los resultados definitivos se publicarán a principios febrero) marcarían una caída de casi el 5% respecto al mismo período del año pasado y representan el primer descenso trimestral interanual de la empresa desde 2016.



Y la situación en la casa del gran rival de Apple en el mercado de celulares, Samsung, no parece tampoco para grandes celebraciones.



La empresa surcoreana reportó una caída de ventas de un 10% respecto al último trimestre de 2017.

Economía china





¿Cuáles son los principales motivos por los que cayeron las ganancias de Apple y Samsung?



Tanto Apple como Samsung no suelen dar explicaciones sobre los pronósticos de sus ganancias, pero esta vez rompieron esa costumbre.



Samsung decidió emitir un comunicado dando algunos detalles sobre las estimaciones de ganancias del cuarto trimestre para "aliviar la confusión" entre los inversores, porque el pronóstico estaba muy por debajo de las previsiones del mercado.



"Esperamos que las ganancias se mantengan moderadas en el primer trimestre de 2019 debido a las condiciones difíciles para el negocio de los chips de memoria", dijo.



Analistas consultados por Reuters esperan en cambio que las ganancias de Samsung sigan cayendo en 2019 debido a que la desaceleración de la economía china erosiona la demanda de sus chips y teléfonos.



Samsung es uno de los líderes del mercado mundial de teléfonos inteligentes, pero se enfrenta a la creciente competencia de rivales chinos como Huawei.





Los problemas de Apple también vienen de China. En una carta a los inversores, el director de Apple señaló al gigante asiático como la fuente de sus dificultades. En ese país genera en torno al 20% de sus ingresos.



"Pese a que anticipamos algunos desafíos en mercados emergentes clave, no supimos prever la magnitud de la desaceleración económica, sobre todo en China", declaró.



Esta es la primera vez en 15 años que el fabricante del iPhone analiza sus resultados económicos en una carta a sus inversores.



Guerra comercial y ventas



Además de los problemas con la desaceleración de la economía, Apple dijo que las tensiones comerciales ente Estados Unidos y China habían dañado la confianza de los consumidores.



"A medida que el clima de creciente incertidumbre pesaba en los mercados financieros, los efectos parecían llegar también a los consumidores, y el tráfico a nuestras tiendas minoristas y nuestros socios de canal en China disminuyó a medida que avanzaba el trimestre", escribió Cook en la carta.





Por último, el director ejecutivo de Apple también reconoció que menos clientes a los esperados de países desarrollados optaron por actualizar sus iPhone.



Esto confirma que las ventas de iPhones están cayendo. Y algunos analistas dicen que la nueva caída de Apple refleja ciertos problemas que la compañía tecnológica lleva tiempo arrastrando.