García dice que le avergüenza no poder dar un discurso en idioma indígena





08/01/2019 - 07:54:04

La Razón.- El vicepresidente Álvaro García informó la noche de este lunes que pasó un curso de idiomas en la Escuela de Gestión Pública, aunque reconoció que no podría dar un discurso en idioma indígena, lo que –dijo- lo avergüenza.



“No soy una persona que puede dar un discurso en idioma indígena, me avergüenza, pero soy una persona que puede entender lo que están hablando las personas, pronunciar los protocolos mínimos del saludo, del pedido y habilidad de poder escribir lo que estoy oyendo”, sostuvo.



En la última semana de 2018 se desató una polémica sobre la obligatoriedad de las autoridades de Gobierno de hablar un idioma originario, luego que una periodista preguntara a García qué idioma nativo hablaba y si podía mandar un saludo en el dialecto que había acreditado saber en el marco de los requisitos que debe presentar una persona para habilitarse como candidato para las elecciones de 2019.



En una entrevista con la red PAT, aseguró que tuvo relación con el quechua desde el colegio y con el aymara cuando se acercó a las comunidades del altiplano como parte de un movimiento guerrillero. Añadió que un tercer momento, justamente fue cuando en 2015, en cumplimiento de la Constitución, pasó un curso para aprender un idioma nativo.



Durante la entrevista y por pedido de la periodista habló en aymara.