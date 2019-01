Desde 2010, Gobierno destinó casi Bs 3.000 MM a publicidad







08/01/2019 - 07:52:39

Página Siete.- Desde 2010, el Gobierno destinó 2.970 millones de bolivianos sólo a publicidad, que consiste en la difusión de mensajes que destacan la imagen del presidente Evo Morales, según un estudio de Mediaciones que realizó el analista económico Julio Linares.



El experto sostuvo que la publicidad del Ejecutivo se refiere a la difusión de spots, cuñas y gigantografías, a través de medios estatales y privados.



Los casi 3.000 millones de bolivianos no incluyen los recursos destinados a transmisión gubernamental ni gastos que realiza el Ministerio de Comunicación (más detalles en la infografía adjunta).



De acuerdo con el estudio, la partida presupuestaria del PGE N° 25500, de Publicidad, describe que son “Gastos por concepto de avisos en radiodifusoras, televisión, periódicos, internet, contratos publicitarios y promociones por algún medio de difusión, incluye material promocional, informativo, gigantografías, imagen institucional y/o comercial, y otros relacionados”.



Linares lamentó que el Gobierno haya priorizado la ejecución de recursos para apuntalar la imagen de Morales y no así para mejorar el tema de salud, educación o eliminar los índices de pobreza y desempleo.



“Pese a los porcentajes de crecimiento económico logrados, el Gobierno no logró un país industrializado y con una matriz productiva independiente a la extractiva, así como inversión social en niveles al menos similares a otros países de la región”, sostuvo Linares en su informe.



Para el diputado Wilson Santamaría, de oposición, “está claro que siendo año electoral, la prioridad mayor, a diferencia de otros años, ahora es hacer campaña y por ello el Gobierno prefiere despilfarrar antes de atender temas urgentes para el país”.



El legislador agregó que “lo peor es que hay un uso discrecional de los recursos de los bolivianos porque no hay una norma que regule cómo se debe gastar y en qué medios de comunicación”.



Ante ese criterio, su colega oficialista Rosa Chuquimia aseguró que los gastos para publicidad son destinados a dos aspectos importantes: 1) que la población conozca todos los proyectos que ejecuta el Presidente en diferentes regiones del país; y 2) que los recursos del Estado lleguen a los trabajadores de la prensa.



“Es bueno que la población se entere de cómo estamos creciendo y avanzando. La población también tiene que saber que en Bolivia tenemos muchos medios de comunicación que necesitan ser sustentados; entonces si se quitarían (los recursos) habría muchos periodistas desempleados, es de alguna manera de apoyar para que no ocurra esto”, manifestó la legisladora, quien aseguró que el Gobierno no descuidó la salud ni la educación.



La diputada Alicia Canqui, del MAS, aseguró que los presupuestos para comunicación son destinados “ante la necesidad” de que la población conozca todos los proyectos que realiza el Ejecutivo en beneficio de las comunidades y municipios.



“No es gasto insulso porque la población necesita informarse de todo lo que se hace. El Presidente, a veces, viaja a firmar algunos convenios y la gente se tiene que informar de qué proyectos se está trabajando por Bolivia”, expresó Canqui, quien agregó que los recursos de publicidad se distribuyeron entre los medios de comunicación de manera equilibrada.



Señaló que los gastos para ese ítem generan “también un movimiento económico para los medios de comunicación y las empresas (de comunicación), porque no sólo se beneficia al canal estatal, se da también a salud, educación”.







Recursos destinados a comunicación



Partida El Gobierno gastó en publicidad y comunicación -entre 2010 y 2018- 5.396 millones de bolivianos (775 millones de dólares), según el estudio que realizó el analista Julio Linares.

Recursos El gasto más grande fue el de publicidad contratada por las diferentes instituciones del Gobierno (Bs 2.970 millones); le sigue el dinero destino a administración de medios estatales (Bs 1.318 millones).

Transmisiones Desde 2010, el Gobierno erogó 458 millones de bolivianos (65,8 millones de dólares) para transmisiones de los actos en los que participó el presidente Evo Morales, según el estudio.

Incremento El gasto destinado a publicidad y comunicación gubernamental pasó de 210 millones de bolivianos, registrados en 2010, a 900 millones de bolivianos, inscritos en 2018, lo que significa un incremento del 328%. “De esta manera se observa la prioridad que la gestión de Morales da a su autopromoción”, se lee en el documento.