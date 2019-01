Cocaleros y campesinos de Los Yungas dan un plazo de 20 días al Gobierno







08/01/2019 - 07:50:25

El Día.- El ampliado Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) y el Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas (Cofecay), realizado este lunes en la ciudad de La Paz aprobó no participar en las elecciones primarias además de presentar un pliego petitorio al Gobierno donde destaca la convocatoria a un referendo para la aprobación de La Ley de la Coco, además de la libertad de su dirigente Franklin Gutiérrez.



Antes de leer su pliego petitorio anunciaron que no participarán en la elecciones primarias, por considerar que no necesarias.



El primer punto del pliego pide la liberación de Franklin Gutiérrez, presidente de Adepcoca, quien consideran que en preso político y está detenido desde agosto de 2018 acusado de ser autor de la muerte de un policía en La Asunta.



Sobre la Ley General de Coca piden su abrogación inmediata o se llame a un referendo para su aprobación o rechazo.



En otros puntos reiteran la necesidad de una nueva carretera en Sid Yungas y dan su solidaridad a los médicos en su lucha contra la implantación improvisada del Sistema Universal de Salud.



Los cocaleros y campesinos dieron un plazo de 20 días para que el Gobierno les responda o iniciarán un bloqueo general de caminos, acompañado de marchas y huelgas de hambre.