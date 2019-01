Investigan a excomandante de la Policía en caso de red de contrabando







08/01/2019 - 07:46:32

El Deber.- En la investigación de una supuesta red de contrabando, la denuncia señala que un grupo de policías facilitaba el ingreso de productos ilegales por Oruro. En ese sentido, la Fiscalía determinó investigar al excomandante de la Policía Faustino Mendoza por “encubrir faltas graves, no sancionarlas o no denunciarlas”, según informa el diario Página Siete.



La red de corrupción, según la denuncia, también involucra la orden de destino de uniformados, pues para el control de los puestos por donde pasaba la mercadería estaban asignados 94 efectivos y cada uno debía pagar entre 1.000 y 2.000 dólares para permanecer en esos puestos.



Cada chofer de camión de mercadería ilegal debía pagar para pasar sin control en 19 puntos específicos, entre ellos Sabaya, Orinoca y Challapata, lugares donde cada tres meses se recaudaba 147 mil dólares.



Consultado por ese medio, Mendoza manifestó que su gestión ha sido transparente y no ha "tapado" ningún acto ilegal, pues ordenó la investigación desde que se originaron las denuncias de la supuesta red de contrabando, en marzo de 2018, y se presentó la denuncia ante la Fiscalía. Mendoza dejó el cargo en diciembre del año pasado.