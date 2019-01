Álvaro sugiere cruzar información que se emite en RRSS para encontrar veracidad de publicación







08/01/2019 - 07:42:42

Opinión.- El vicepresidente Álvaro García Linera sugirió el lunes por la noche a la población que cruce la información que se emite en las redes sociales para verificar la veracidad de la publicación, porque no todo lo que se emite en las mismas, es verdad.



"Es parte de la lucha política, lo importante es cruzar información, no sean crédulos, Álvaro dio una cifra, la pongo en duda, el Facebook o el WhatsApp le ha dado otra cifra, la pongo en duda, haga un esfuerzo por verificar, es muy fácil, cuánto mide la economía de Bolivia, entre a la página del Banco Mundial, uno tiene que esforzarse", dijo en entrevista con la televisora privada PAT.



García Linera lamentó que sectores de oposición emitan "falsos" datos sobre el crecimiento de la economía boliviana mediante publicaciones en redes sociales con el objetivo de confundir a la población.



A juicio del segundo del Ejecutivo ante semejante crecimiento de la tecnología, es necesario aplicar un mayor razonamiento porque no todo lo que se publica resulta ser cierto.



"No sea crédulo, ponga en duda lo que ve en el celular, el celular es una maravilla el internet es otra maravilla tecnológica del siglo 21 y sirve para conectarse con todo el mundo en información, pero no todo lo que está ahí es cierto, ponga en duda hay gente que mal utiliza esta herramienta tan útil para el conocimiento del siglo 21".



Asimismo, dijo que no está en el cálculo del Gobierno censurar publicaciones en redes sociales porque hay algoritmos para hacer eso, sin embargo, subrayó que no se puede hacer porque "somos una sociedad libre que respeta la libertad de pensamiento".