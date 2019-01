El Tata asume como nuevo entrenador de México







08/01/2019 - 07:37:31

El Día.- El director técnico argentino, Gerardo Martino, fue presentado ayer lunes oficialmente como seleccionador de fútbol de México con el compromiso de conseguir el objetivo que le ha sido esquivo al “Tricolor” en los últimos siete mundiales: alcanzar los cuartos de final en Catar-2022.



Quinto partido. "Hay un compromiso de trabajo, dedicación y honestidad. Ahora me involucro con el objetivo de jugar el quinto partido del Mundial, pero antes que se vea un sistema de juego y una idea clara", dijo Martino en conferencia de prensa.



Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), apuntó que la experiencia de Martino en Argentina, Paraguay, España y Estados Unidos "es una garantía de un funcionamiento en equipo para la selección mexicana".



De Luisa no dio detalles del convenio con Martino, pero dijo que "el espíritu del contrato es para el ciclo mundialista de cuatro años". El “Tata” llegó a ocupar un cargo que estuvo vacío desde julio pasado cuando el entrenador colombiano, Juan Carlos Osorio, no quiso firmar su continuidad.



A partir de entonces, la FMF sostuvo 24 entrevistas con diversos candidatos en México, Estados Unidos y Europa, hasta que se decidió por el “Tata”.



Martino. Con un vocabulario sencillo y conceptos claros, Martino tuvo el lunes su primer encuentro con la prensa mexicana.



El “Tata” evitó hacer ofrecimientos desmedidos en el inicio de su gestión.



Sabedor de que México "no llegará mágicamente" al quinto partido del siguiente Mundial, comentó que su objetivo central es "tener un equipo confiable que sepa a lo que juega en el menor tiempo posible".



México se frenó en octavos de final en los últimos siete mundiales, aunque en Rusia-2018 logró un resultado histórico al derrotar 1-0 al entonces campeón Alemania en fase de grupos.



Cuando se le planteó que la selección mexicana careció de contundencia ofensiva durante la gestión de Osorio, Martino comentó cómo puede remediar la situación.



"Si hay algo que a mí me preocupó siempre es la generación de fútbol, cuando hay opciones con un ataque continuo es más lógico que se pueda resolver la falta de gol", apuntó.



Entrenadores. "No he tenido la oportunidad de trabajar en el fútbol mexicano y me parece bueno conectarme con los entrenadores locales", dijo. Quiero tener un diagnóstico rápido de los futbolistas con los que puedo contar".