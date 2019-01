Técnicos nacionales son la mayoría en la temporada







08/01/2019 - 07:36:09

Los tiempos.- Los técnicos nacionales que dirigirán en esta temporada representan a la mitad de los estrategas que se hacen cargo de los 14 clubes profesionales. Tal como sucedió en gestiones anteriores, muchos de los clubes optan por contar con los servicios de técnicos foráneos.



En muchos de los casos, los planteles cambiaron a un estratega nacional por un extranjero, tal como sucedió en Wilstermann que terminó su vínculo con el cruceño Álvaro Peña y designó al español Miguel Ángel Portugal.



En el resto de los planteles profesionales, la mayoría optó por cambiar de técnico. Los resultados mandan y eso es lo que primó en los clubes para la designación del cuerpo técnico.

Por diversos motivos, los únicos equipos que mantendrán a sus estrategas para esta temporada son: Aurora, San José, Always Ready, Royal Pari, Blooming y Nacional Potosí.



El mercado para el fichaje de técnicos no se movió demasiado y se designaron a estrategas que ya conocen el medio, algunos cambiaron de plantel pero en general son profesionales que tienen experiencia dirigiendo a los clubes nacionales.



Por primera vez y luego de mucho tiempo, ningún técnico extranjero llegó a Bolivia para dirigir por primera vez en el fútbol nacional.



Pocos cambios



Haciendo referencia al vigente campeón del fútbol boliviano, San José definió mantener a Eduardo Villegas al frente del cuadro orureño.



Tras haber conseguido el título del torneo Clausura 2018, la dirigencia del Santo definió ratificar su confianza en el estratega cochabambino.



Si bien, en primera instancia, la reunión programada para la renovación no se dio, al final el titular de San José, Wilson Martínez, logró concretar el vínculo para la presente temporada.



El anterior campeón del fútbol boliviano, Wilstermann se decidió por un nuevo técnico y es así que luego de siete años, el estratega Miguel Ángel Portugal retornó a Bolivia para dirigir en el país.



En ese entendido, el Rojo valluno optó por no renovar el contrato que tenía con el cruceño Álvaro Peña.



Uno de los fichajes que sorprendió fue el realizado por Bolívar, entidad que se decidió por César Vigevani, quien estuvo en Sport Boys el pasado torneo.



El argentino llegó cuando inició el torneo Apertura, en reemplazo de Marcos Ferrufino, y realizó una buena campaña con el equipo de Warnes.



En cuanto a Royal Pari, el elenco de Santa Cruz contrató al peruano Roberto Mosquera para el torneo Clausura.



Con la campaña realizada por el estratega, el Inmobiliario consiguió una clasificación a la Copa Sudamericana.



Hace un par de meses, la dirigencia del elenco cruceño optó por renovar el vínculo contractual con el técnico hasta 2020.



En el caso de Blooming, el cruceño Erwin Sánchez se mantiene al frente luego de reemplazar a Jeaustin Campos, que fue cesado en sus funciones.



El estratega comandó la Academia cruceña durante todo el torneo Clausura.



El recién ascendido Always Ready optó por mantener al mexicano David de la Torre con el que lograron el ansiado retorno a la División Profesional tras 27 años.



El mérito del mexicano fue manejar el plantel millonario en la Copa Simón Bolívar que se coronó con el ascenso directo.



Luego de varios cambios en Oriente Petrolero, el técnico cochabambino Mauricio Soria asumió funciones para esta temporada. El cochabambino reemplazó a Ronald Arana y llega a dirigir el cuadro Albiverde luego de haber comandado a la Selección Nacional.



Marcos Ferrufino se mantendrá al mando de Aurora, luego de haber llegado para el torneo Clausura. El orureño logró sacar al equipo del descenso.



El ídolo de The Strongest, Pablo Escobar debutará en esta temporada como DT del cuadro paceño.



El paraguayo naturalizado boliviano decidió dejar el fútbol en el pasado torneo y por todo el trabajo que realizó la dirigencia del Atigrado lo dejó a cargo de su primer plantel.



Otro de los técnicos que llegó a ser ratificado fue Alberto Illanes, quien estuvo el pasado año como ayudante de campo de Mauricio Soria, en la Selección Nacional, en la pasada gestión y luego fue llamado por Nacional Potosí para dirigir el cuadro de la Banda Roja.







SE DIERON CAMBIOS EN LOS OTROS CLUBES



De Oriente a Guabirá. El cruceño Ronald Arana pasó de Oriente Petrolero a Guabirá. El exfutbolista reemplaza a Víctor Hugo Antelo en la dirección técnica del Azucarero. Arana logró marcar un repunte importante en el cuadro Albiverde que al final accedió a un cupo en la Copa Sudamericana.



De regreso en Real Potosí. El argentino Fernando Ochoaizpur asumirá en el Lila luego que en la pasada temporada fuera cesado de sus funciones por la existencia de un doble cuerpo técnico y una doble dirigencia. Con esto, además, el estratega retiró la demanda que había puesto ante la FIFA.



Leeb llega a Sport Boys. El argentino Carlos Leeb dirigirá a Sport Boys, mientras que Óscar Ramírez estará al frente de Destroyers. En el caso de Leeb, el técnico volverá a dirigir después de un par de años. Su último club fue Universitario de Sucre. En cuanto a Ramírez, el boliviano se quedará en el cuadro Canario por esta temporada.







SE MANTIENE LA SUPREMACÍA EN NÚMERO DE CLUBES CRUCEÑOS



Luego de una temporada en la que se contó con la presencia de seis clubes de Santa Cruz, para esta gestión aún se mantiene la misma cantidad de equipos en la División Profesional.



Destroyers fue el último club en confirmar su presencia en la Primera División, dejando así la supremacía del fútbol cruceño. Al cuadro Canario se suman Oriente Petrolero, Blooming, Guabirá, Sport Boys y Royal Pari.



En este sentido, La Paz es el segundo departamento que tiene más representantes: Bolívar, The Strongest y Always Ready.



Cochabamba, por su parte, se mantiene con dos representantes, Aurora y Wilstermann. Al igual que Potosí, con Nacional y Real. Asimismo, San José es el único representante de Oruro.