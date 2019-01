Aurora inicia trabajo con 14 futbolistas







08/01/2019 - 07:32:01

Opinión.- Con los ánimos completamente renovados y con la mirada puesta en alcanzar sendas victorias, Aurora comenzó ayer su pretemporada realizando la revisión médica a la que asistieron 14 jugadores del primer plantel. El entrenador Marcos Ferrufino espera la llegada de los foráneos para trabajar “al 100 por ciento ”, de cara al torneo Apertura 2019.



Antes de comenzar la jornada, el estratega del Celeste se reunió con los futbolistas. Fue breve, pero certero: “A trabajar de la mejor manera”.



Adriel Fernández y Marcelo Bergese, refuerzos del Equipo del Pueblo, fueron los dos primeros en ingresar a la revisión médica. Ambos jugadores no tuvieron inconvenientes y luego de ellos empezaron a ingresar los restantes 12 futbolistas.



“La mayoría está en ritmo, pues el torneo acabó hace poco, entonces estamos bien. Por mi parte, espero mejorar mi rendimiento”, dijo el paceño Fernández.



“Es un nuevo año y estamos con las ganas de conseguir grandes cosas”, declaró el presidente Jaime Cornejo, quien estuvo en la primera jornada del elenco valluno. Añadió que Charles da Silva, Diogo Kachuba, Agustín Cousillas y César Lamanna llegarán hoy para incorporarse al trabajo. Luego, el titular se reunió con el entrenador para definir las nuevas contrataciones.



Fueron claros. La necesidad para tener un “buen equipo” está en encontrar un portero y un delantero nacional. Ambos puestos fueron “débiles” en 2018.



A la práctica de ayer se citaron los futbolistas Caleb Cardozo, Mario Parrado, Sergio Moruno, Iván Huayhuata, Jaime Cornejo, Fernando Aguilar, Brayan Araníbar, Guenyi Vaca, José Luis Reyes, Amílcar Sánchez, Luis Barbosa, Adriel Fernández, Cristian Tarqui y Marcelo Bergese.



11 Salidas



Para esta temporada, Aurora ya no tiene en sus filas a Matías Vicedo, Edwin Alpire, Juan Pablo Gómez, Juan Pablo Sánchez, Darwin Lora, Erick Cano, Ronny Jiménez, David Torrico, Amílcar Velasco, Mijail Arnez y Alberto Antezana. No estarán porque tuvieron mejores ofertas y por decisiones técnicas.