Pedriel seguirá en Wilster y hoy definen venta de abonos







08/01/2019 - 07:30:26

Opinión.- La dirigencia de Wilstermann confirmó que el delantero nacional Ricardo Pedriel continuará en el Imperio Escarlata la temporada 2019. Él futbolista llegó a un acuerdo con la entidad roja y ampliará su vínculo las próximas horas.



Los aviadores quieren potenciar la zona ofensiva para encarar el torneo local y la Copa Libertadores, ya que tendrán como rivales Boca Juniors (Argentina), Atlético Paranaense (Brasil) y Deportes Tolima (Colombia), en la fase de grupos.



El futbolista culminó su contrato con la entidad roja en diciembre de 2018 y La Chacha tenía en sus planes migrar al fútbol del exterior, pero Wilster lo convenció para que haga dupla con Gilbert Álvarez.



En el torneo Clausura, el atacante no tuvo continuidad en el once titular por las repetidas lesiones, y eso evitó que juegue desde el minuto inicial.



ABONOS La venta de los abonos para los partidos de la Copa Libertadores no se realizará hoy, como estaba previsto, porque el Banco Bisa rechazó realizar la comercialización y la dirigencia de Wilster busca otra entidad financiera para que se distribuya los tickets.



“Se ha conversado con las entidades financieras como el Fondo de la Comunidad, Banco Ganadero y Prodem, entre otras. Mañana (hoy) nos darán una respuesta para hacer la venta de los abonos”, declaró Renán Quiroga, vicepresidente Ejecutivo del Rojo.



Según el directivo, en caso de tener una negativa de las entidades bancarias, la última opción “será vender los abonos en las ventanillas del estadio Félix Capriles”.



La dirigencia del Rojo tiene previsto poner a la venta 20 mil tickets para el torneo continental con la siguiente escala de precios: preferencia 700 bolivianos, general 500 y curvas 350.



Esta adquisición permitirá al hincha tener un descuento del 50 por ciento en la compra del carnet de socio anual para observar los compromisos del Apertura y del Clausura.



Los precios de las tarjetas anuales son: preferencia 1.400 bolivianos, general 1.000 y curvas 700.



Trabajo



El plantel de Wilster comenzó ayer la concentración cerrada en la ex Villa Suramericana, en la zona de La Tamborada.