DT Vigevani confía en que se llegará bien al debut oficial







08/01/2019 - 07:28:50

Página siete.- Al poco tiempo, buena cara. El director técnico de Bolívar, César Vigevani, está más que contento con los primeros cuatro días de trabajo que tuvo el equipo en la localidad de Huajchilla. Pese a que por delante tiene sólo 12 días antes de iniciar la competencia oficial en el torneo Apertura, el argentino cree que serán suficientes, ya que notó mucha predisposición de sus dirigidos en las cinco sesiones que realizó hasta el momento.



“Sé que el tiempo de trabajo antes de la competencia oficial no es el adecuado, pero no nos preocupa, ya que con los días que tenemos por delante duplicaremos nuestra tarea con dobles jornadas”, mencionó.



Vigevani detalló que durante esta semana habrá cuatro jornadas a doble turno con trabajos combinados en la parte física y táctica. “El grupo es nuevo por la cantidad de incorporaciones que se tuvo, pero me encontré con una plantilla con buena predisposición al trabajo, los veo muy metidos y con muchas ganas”, aseguró.



Para el técnico de los bolivaristas no es prioridad programar un amistoso antes del inicio de la competencia oficial. En el encuentro que tuvo con los medios de comunicación explicó que la prioridad que tiene hasta el primer juego es incorporar la idea de juego que pretende para el Bolívar modelo 2019. “No se deshecha el amistoso, pero todo depende de cómo evolucionemos en lo que planifiquemos. Por un encuentro amistoso no dejaremos de trabajar algunas cosas, no es prioridad, hoy la prioridad es que el grupo llegue al debut con la mayor intensidad posible y con la idea clara”, reiteró.



El 23 de este mes los celestes se enfrentarán al Defensor Sporting por la Fase 1 de la Copa Libertadores de América, en partido que se jugará en el estadio Hernando Siles (19:30). El DT Vigevani señaló ayer que al igual que la Academia los uruguayos tienen a varios jugadores nuevos para este año. “Se encuentran en un período de transformación y tienen técnico nuevo (Jorge Da Silva), la diferencia es que tienen más tiempo de trabajo, ya que el campeonato uruguayo concluyó el 5 de diciembre y en Bolivia recién el 20”, finalizó.





Retorno a casa



Cancha A partir de esta jornada la plantilla celeste retornará a la zona de Tembladerani para continuar con su preparación antes de su primer encuentro oficial.

Concentración El técnico de la Academia, César Vigevani, confirmó que se mantendrá la concentración cerrada hasta el día del primer juego oficial.