Pese a época dorada, venta de gas cayó a su peor nivel en 2018







08/01/2019 - 07:27:47

Página Siete.- Los últimos 13 años fueron calificados como la “época dorada” en el sector de hidrocarburos por el Gobierno; no obstante, la exportación de gas natural a Brasil y Argentina cayó a su peor nivel durante 2018.



Representantes de Santa Cruz advierten una mayor crisis si en este año no se vende más.



De acuerdo con los datos de YPFB, elaborados por la Gobernación de Santa Cruz, la entrega de gas natural al mercado de Brasil cerró diciembre con 13,43 millones de metros cúbicos día (MMmcd), y los volúmenes enviados hacía Argentina, en 8,80 MMmcd. Se trata de los envíos más bajos del año pasado (ver gráfica).



El mercado interno demandó 12,70 MMmcd, lo que hizo un total entregado de 34,93 MMmcd durante diciembre.



No obstante, el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, reiteró ayer que en los últimos 13 años Bolivia vivió una “época dorada” debido a la efectividad y los altos ingresos económicos generados por la venta de hidrocarburos.



“Bolivia tuvo su mejor época en los últimos 13 años, no es optimismo por parte mía, es una afirmación sustentada en información real y comprobada. Bolivia tuvo su época dorada y, ahora, comienza su época de platino, mejor a la anterior, con la certeza de que serán años mejores”, manifestó la autoridad en una entrevista con Radio Panamericana.



Aseguró que este año se tiene prevista la perforación de los pozos Ñancahuasu, Azero, Florida, Margarita Profundo, Boyuy X3, Boicobo Sur, Aguaragüe Centro, Iñiguazu, Itacaray, Domo Oso, Domo Tarija, Yarará, Irenda, Miraflores y Cabezas.



Para el representante de la Gobernación de Santa Cruz en el directorio de YPFB, Víctor Hugo Áñez, las declaraciones del ministro son políticas, de especulación y sin sustento técnico.



“Lo que no se puede ocultar son los datos históricos que tenemos, en el que refleja que Bolivia ingresó a una fase de decrecimiento de producción; se tiene problemas con los mercados externos y no aclaramos la situación de los contratos”, cuestionó Áñez.



Por ejemplo, mencionó que continúa el proceso de declinación de la producción de los campos y al mismo tiempo la demanda de los mercados ha sido muy baja, Argentina disminuyó la compra de 17,67 MMmcd de gas en agosto pasado hasta 8,80 MMmcd en diciembre.



“Claro que vamos a pasar de una época dorada a platino, pero referida al total fracaso de la política hidrocarburífera y en el que no hubo ningún resultado en nuevos descubrimientos en estos últimos 13 años”, enfatizó.



Según el representante cruceño, el ministro le miente al país y al pueblo boliviano, de lo contrario que responda ¿cuál es la situación jurídica de las filiales y subsidiarias de YPFB? y así demostrar que la “famosa” nacionalización no sólo es un “eslogan político”.



El secretario de Energía, Minas e Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz, Herland Soliz, denotó también que durante el año pasado lo inusual fue la baja exportación de gas natural, registrada a partir de septiembre.



“Los niveles que especifica en el contrato, tanto a Brasil como a Argentina, estuvieron muy por debajo, principalmente al cierre de gestión. De mantenerse estos niveles la situación del sector hidrocarburífero en el país sufrirá la mayor crisis desde su nacionalización”, auguró.



Advirtió que económicamente el país puede sufrir un gran impacto por la disminución en los ingresos que genera la renta petrolera, obtenidos por la venta de hidrocarburos. “Si queremos cambiar esta situación, que de momento parece inevitable, deberemos ingresar en una reforma completa del sector”, sugirió.



En criterio de Soliz, los memorandos de entendimiento que desde hace diez años viene firmando el Gobierno, no son la solución para el problema, que es el resultado de no tener una política seria y sostenible a largo plazo en el desarrollo del sector.



Este último se vio camuflado en los precios internacionales .



De acuerdo con los contratos vigentes, para la época de invierno Bolivia debe enviar a Argentina un volumen mínimo de 20,9 MMmcd y un máximo de 24,6 MMmcd.



Mientras que el acuerdo con Brasil establece un mínimo de 24 MMmcd y un máximo de 30,05 MMmcd.