Se invertirán $us 950 millones en el desarrollo de Puerto Busch





08/01/2019 - 07:25:48

La Razón.- El desarrollo de Puerto Busch, en Santa Cruz, contará con una inversión público-privada de $us 950 millones, que garantizará una mayor salida de mercadería boliviana hacia el océano Atlántico, informó ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero.



La autoridad recordó que el 31 de diciembre el Ejecutivo firmó una alianza con empresarios privados del país para consolidar el acceso a esa terminal fluvial, ubicada en la Hidrovía Paraguay-Paraná.



“Es un acuerdo muy importante, sin precedentes. Un hito histórico. (...) La construcción de los accesos implica una inversión que en términos estimativos superará los $us 500 millones, como esfuerzo y compromiso del Gobierno nacional”, detalló el ministro en el programa El pueblo es noticia, de la estatal Bolivia Tv.



La contraparte del empresariado será de $us 450 millones para la infraestructura portuaria y para ampliar las redes de comercio.



“Hemos decidido de manera conjunta llevar adelante la implementación de un gran complejo de desarrollo estratégico en el este (del país) a partir de la construcción del acceso, la infraestructura portuaria y la provisión de servicios básicos para el desarrollo de ese complejo comercial (…). El empresariado se va a organizar en un consorcio que va a ser la contraparte del Gobierno nacional”.



Señaló que la administración del presidente Evo Morales hará un estudio a diseño final que determinará la vía de acceso (férrea, caminera u otra) más adecuada.



Romero subrayó que junto a los empresarios se conformó el Consejo Estratégico de Desarrollo del Este. “En los próximos cinco años, de manera conjunta, se consensuarán las decisiones estratégicas. Juntos vamos a atraer y gestionar la presencia de las principales navieras del mundo”.



La autoridad aseveró además que se busca generar un corredor estratégico que una a otros puertos del este del país.



“Puerto Busch se unirá a otros puertos para generar un verdadero corredor estratégico. Además queremos consolidar un eje bioceánico (...). Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay son importantes y podemos multiplicar nuestras posibilidades comerciales con esos países, pero también el flujo hacia otros continentes”, sostuvo.



“En términos económicos esto va a implicar que debemos tener una gran capacidad de ampliación productiva, de diversificación y de exportaciones. Debemos tener la capacidad de reconducir y reorientar las exportaciones por esta vía”, indicó Romero, según ABI.