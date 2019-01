Volúmenes en descenso: Argentina recibió 7.3 MMmcd de gas natural en diciembre







08/01/2019 - 07:23:05

El Diario.- Argentina cerró el 2018, con envíos de gas natural desde Bolivia de 7,3 Millones de Metros Cúbicos Día (MMmcd) que resultan menores volúmenes de compra y venta respecto de noviembre, cuando llegó a 8.9 MMmcd.



La tarifa se mantuvo en 7 dólares el millar de BTU (Unidad calórica inglesa del gas respecto de los hidrocarburos a ser reemplazados). Ante la ausencia de datos de YPFB, EL DIARIO recurrió a los datos publicados por el Ente Nacional Regulador de Gas (exEnargas) e Integración Energética Argentina S.A. (Ieasa).



Al respecto del analista Mauricio Medinaceli, pidió a YPFB que a cambio de la mala gestión exploratoria de 13 años de gestión de las actuales autoridades, al menos pueda ofrecer algo de información sobre las exportaciones del energético hacia los mercados vecinos. Ante esa realidad el ministro del sector, Luis Alberto Sánchez, dijo el domingo que Argentina está solicitando menores volúmenes (nominaciones), pero no se refirió a la nula información existente en la estatal petrolera pese a que preside el directorio de la entidad pública.



MERCADOS



En noviembre de observa que los volúmenes bajaron considerablemente, y es por ello que Argentina anunció la finalización anticipada del contrato o modificar el acuerdo, para bajar la cifra de compra. El experto Alberto Bonadona anticipó que Argentina resolverá el contrato y que los hipotéticos 14 años de duración de las actuales reservas probadas, será posible alcanzar al concluir la relación contractual con el vecino país.



Al nivel máximo que se tuvo en noviembre fue 13.7 MMmcd y el más bajo fue de 6,6 MMmcd, mientras en diciembre la cifra menor fue de 3,8 MMmcd y el pico mayor de 14,2 MMmcd, de acuerdo a estadísticas de Enargas.



El 30 de diciembre de la pasada gestión Argentina compró 6,9 MMmcd y el 31 del mismo mes cerró con 7,3 MMmcd, en estos días las importaciones de LNG no se registraron, debido a que el vecino país canceló compras del hidrocarburo.



TRANSPARENCIA



Por otra parte, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) desde hace mucho tiempo eliminó los datos de exportación de gas a la Argentina y Brasil. Los analistas dice que la falencia de información data de 2015. YPFB Transporte actualizaba los envíos todos los días, pero de un tiempo a esta parte la información no está disponible.



Mientras siguen los anuncios de ampliar los mercados, aumentar las inversiones y continuar con las exploración, explotación y perforación de nuevos pozos, y el descubrimiento de megapozos para los próximos días, Medinaceli en su Twitter se preguntó, que si en lugar de convencernos que las cosas van bien ¿Hacen bien las cosas?.



En otro comentario, a través de su Twitter señaló que “cambiaría todas las promesas de inversión, nuevos mercados, mejores precios y demás variables, en el sector hidrocarburos boliviano, por un poco, sólo un poco, de información actualizada”.



Pero no sólo Medinaceli solicitó más información a YPFB, sino también, sus colegas, Boris Gómez Úzqueda, Hugo del Granado así como Carlos Miranda, al igual que exautoridades y analistas del sector de hidrocarburos.



El pasado viernes, Sánchez dio a conocer un nuevo descubrimiento de gas y petróleo en el pozo Chaco Este X-1, ubicado en el municipio de Villamontes, departamento de Tarija con recursos someros de gas de aproximadamente 0.2 TCF y 11 millones de barriles de líquidos en las formaciones Chorro, Tupambi e Iquiri.