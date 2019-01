Trabajadores garantizan la anulación de retiro indirecto







08/01/2019 - 07:16:01

Opinión.- El dirigente de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz Rolando Borda garantizó ayer la anulación del artículo del despido indirecto a favor de la estabilidad laboral de los trabajadores, luego del acuerdo que se tuvo en una reunión con el gobierno. Los empresarios expresaron su desacuerdo con esa medida.



Borda dijo que la derogación del retiro indirecto no afectará a las empresas.



“Es totalmente falso (que afecte), el empresariado siempre chantajea de esa manera, no todos, pero algunos empresarios (…), pero el retiro indirecto ya no va a suceder”, apuntó.



Los empresarios privados consideran que anular la vigencia del despido indirecto ocasionará que haya inamovilidad laboral y que las compañías preferirán ya no contratar más personal para evitar conflictos.



El dirigente indicó que hay trabajadores que hacen carrera funcionaria de 10, 15 y hasta 20 años, y en sus fuentes de trabajo los cambian de posición y les rebajan el sueldo, lo que implica un retiro indirecto.



Ahora "todos tienen garantizados el derecho a la estabilidad laboral, porque el trabajador y la trabajadora prestan años de servicio a la empresa" que deben ser reconocidos, remarcó.



DOBLE AGUINALDO Borda también informó que la dirigencia de los trabajadores presentará un amparo para restituir el Decreto Supremo 1802 del segundo aguinaldo como inicialmente fue concebido y sin restricciones como se lo aplica en el reciente pago.



Dijo que la medida jurídica será interpuesta en marzo, tras la ejecución del segundo aguinaldo que tiene como plazo final hasta fines de ese mes para el sector privado.