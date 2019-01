Comibol y New Pacific Metals Corporation firman contrato de producción minera





07/01/2019 - 22:53:20

La Paz, (ABI).- La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y la Empresa Minera Alcira S.A., subsidiaria de la New Pacific Metals Corporation, firmaron el lunes un contrato para ejecutar un proyecto de producción de polimetálicos de plata en el departamento de Potosí.



"El lunes 14 en la ciudad de Potosí, con la presencia de las autoridades nacionales, departamentales y del área minera, se consolidará el Contrato de Producción Minero suscrito por la Comibol y la New Pacific Metals Corp.", informó la estatal minera en un boletín institucional.



Para la firma del contrato, en representación del Estado boliviano, estuvieron el ministro de Minería, Cesar Navarro, y el presidente de Comibol, Zelmar Andia, entre otros.



En representación de la New Pacific Metals Corp. se encontraban presentes el presidente de la compañía, Gordon Neal; la gerente corporativa y comunicaciones, Carolina Ordoñez, entre otros ejecutivos.



El contrato minero suscrito comprende toda la cadena productiva minera, desde la exploración, explotación, fundición, refinación industrial, hasta la comercialización.



El convenio tiene la duración de 15 años, sujeto a ampliación si así lo disponen las partes, en cuya fase de exploración se invertirán 5.935.000 dólares en los próximos cinco años.