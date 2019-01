Guatemala anuncia terminación del acuerdo con la CICIG







07/01/2019 - 22:47:01

VOA.- La canciller de Guatemala, Sandra Erica Jovel Polanco, anunció el lunes la terminación del Acuerdo relativo a la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), firmada por dicho país y las Naciones Unidas hace doce años.



Durante una conferencia de prensa, realizada en las instalaciones de la ONU, Jovel enfatizó en que la "comisión ha violentado los derechos humanos" de los guatemaltecos y de los extranjeros que viven en dicho país, se ha desviado de sus orígenes y ha "violentado al constitución de Guatemala".



La funcionaria afirmó haber notificado la decisión personalmente al secretario general de la ONU y reiteró que la decisión se da en defensa de la "soberanía de Guatemala".



Al respecto, Stephane Dujarric, portavoz del secretario general António Guterres dijo que el funcionario "rechaza enérgicamente el contenido de dicha carta. Las Naciones Unidas ha estado intercambiando de manera constructiva con el Gobierno de Guatemala, a varios niveles, durante los últimos dieciséis meses, conforme al Artículo 12 del Acuerdo de creación de la CICIG".



Y agregó que el mandato de la Comisión finalizará el 3 de septiembre del 2019. Hasta esa fecha, "esperamos que el Gobierno de Guatemala cumpla integralmente con sus obligaciones legales en virtud del Acuerdo", añadió.



Por su parte, Jovel Polanco reiteró que el gobierno de Guatemala ha denunciado ciertas violaciones y ha buscado el diálogo, pero tras 16 meses sin tener "alguna respuesta" por parte de la Secretaría General de la ONU, finaliza el acuerdo en un plazo de 24 horas.



La canciller de Guatemala indicó que la ONU sacrificó la comisión por mantener a Iván Velásquez Gómez como comisionado de dicha organización, y quien, según la funcionaria, intervino en decisiones internas y politizó algunos sectores, creando además divisiones.



En ese caso, "debo cuestionar al propio Secretario General porque usó un fallo interno de la Corte Constitucional para mantener a Iván Velásquez en frente de la comisión", agregó Jovel, quien señaló que el 25 de septiembre de 2018 se llevó a cabo una reunión entre secretario de la ONU, António Guterres, y el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, donde se trató el tema de esta sustitución y los posibles candidatos.



En cuanto a las violaciones, se refirió a dos visitas presidenciales (25 de agosto de 2017 y 25 de septiembre de 2018), en las que se expresaron preocupaciones sobre la comisión.



En noviembre de 2017, dijo, se le entregó al secretario general un documento sobre el tema; según ella, también se propuso crear una mesa técnica para resolver dichas manifestaciones y algunas reuniones; sin embargo, la secretaría "en vez de escuchar al estado de Guatemala, sí escuchó a terceros sin darle respuesta a las comunicaciones".



Incluso, señaló que se ha negado a verificar las ilegalidades cometidas por funcionarios de la comisión que han violentado los derechos humanos y el uso de testigos falsos. Así como la negación de establecer un mecanismo de rendición de cuentas de la CICIG.



Enfatizó, entonces, que los funcionarios de la comisión tendrán que salir de territorio guatemalteco y el gobierno nacional "tiene la capacidad de recibir esas capacidades que podrá dejar o no instalada la comisión".



El anuncio, por parte de la canciller, se da tras la detención de un investigador de CICIG, quien fue retenido por 24 horas en el Aeropuerto Internacional La Aurora, de la capital, y quien ingresó finalmente al país, después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenara al gobierno permitir su ingreso.



Jovel calificó el acto como un "desafío a las autoridades guatemaltecas" para ingresar al territorio nacional, "violentando la constitución" de dicho país.



La CICIG lleva ha presentado cargos por corrupción en casos que han implicado a más de 600 personas. En cuanto a las investigaciones que se están llevado a cabo, dijo que “todos los casos que se abrieron en el marco de la Comisión seguirán su curso” sin que "esto afecte proceso jurídico".



El gobierno de Guatemala y comisión han tenido disputas, desde 2017, periodo en el que se inició investigación contra familiares del presidente Jimmy Morales por corrupción.



Incluso, la CICIG ha solicitado retirar inmunidad del mandatario porque presuntamente algunos empresarios habrían otorgado financiamiento electoral anónimo e ilícito para ser presidente.​



Puntos migratorios



La canciller explicó que mantiene una comunicación fluida con Estados Unidos para resolver las situaciones de migrantes. Así mismo, dijo que está creando un proyecto con México, El Salvador y Honduras para "mejorar, buscar soluciones y que los conciudadanos no tengan que migrar. Que migrar sea un opción y no una necesidad".



Actualmente, dijo, Guatemala tiene 19 consulados en Estados Unidos y espera abrir 4 consulados más, especialmente en la frontera para seguir asistiendo a los migrantes. "Tenemos asistencia legal y esperamos tener asistencia psicológica".